https://ria.ru/20220901/energodar-1813697401.html
В большей части Энергодара восстановили электроснабжение и связь
В большей части Энергодара восстановили электроснабжение и связь - РИА Новости, 01.09.2022
В большей части Энергодара восстановили электроснабжение и связь
Электроснабжение и мобильная связь в большей части Энергодара, нарушенное в результате обстрела украинскими войсками, восстановлено, сообщил член главного... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T12:58
2022-09-01T12:58
2022-09-01T13:04
энергодар
в мире
запорожская область
украина
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Электроснабжение и мобильная связь в большей части Энергодара, нарушенное в результате обстрела украинскими войсками, восстановлено, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В четверг утром украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. Несколько снарядов разорвалось в центральных кварталах. Также обстрелу подверглась и территория АЭС."Большая часть города уже с электричеством и мобильной связью", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, коммунальные службы работают быстро и оперативно, несмотря на риски и угрозы повторных обстрелов города."На улицах города уже появились люди, магазины открыты", - сказал Рогов.
https://ria.ru/20220901/diversanty-1813697605.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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энергодар, в мире, запорожская область, украина, владимир рогов
Энергодар, В мире, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов
12:58 01.09.2022 (обновлено: 13:04 01.09.2022)
В большей части Энергодара восстановили электроснабжение и связь
Член ВГА Рогов: в большей части Энергодара восстановили электроснабжение и мобильную связь