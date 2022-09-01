https://ria.ru/20220901/energodar-1813697401.html

В большей части Энергодара восстановили электроснабжение и связь

В большей части Энергодара восстановили электроснабжение и связь - РИА Новости, 01.09.2022

В большей части Энергодара восстановили электроснабжение и связь

Электроснабжение и мобильная связь в большей части Энергодара, нарушенное в результате обстрела украинскими войсками, восстановлено, сообщил член главного... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T12:58

2022-09-01T12:58

2022-09-01T13:04

энергодар

в мире

запорожская область

украина

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Электроснабжение и мобильная связь в большей части Энергодара, нарушенное в результате обстрела украинскими войсками, восстановлено, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.В четверг утром украинские войска открыли огонь по жилым кварталам Энергодара. Несколько снарядов разорвалось в центральных кварталах. Также обстрелу подверглась и территория АЭС."Большая часть города уже с электричеством и мобильной связью", - сказал РИА Новости Рогов.По его словам, коммунальные службы работают быстро и оперативно, несмотря на риски и угрозы повторных обстрелов города."На улицах города уже появились люди, магазины открыты", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20220901/diversanty-1813697605.html

https://ria.ru/20220901/magate-1813689199.html

энергодар

запорожская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

энергодар, в мире, запорожская область, украина, владимир рогов