https://ria.ru/20220901/elektroenergiya-1813774640.html
СМИ сообщили о росте тарифов на электроэнергию в Швейцарии в 2023 году
СМИ сообщили о росте тарифов на электроэнергию в Швейцарии в 2023 году - РИА Новости, 01.09.2022
СМИ сообщили о росте тарифов на электроэнергию в Швейцарии в 2023 году
В зависимости от поставщиков, цены на электроэнергию для швейцарских домохозяйств вырастут до 60% в 2023 году из-за закрытия французских атомных электростанций, РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:25
2022-09-01T16:25
2022-09-01T16:26
владимир путин
жкх
швейцария
россия
украина
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ЖЕНЕВА, 1 сен – РИА Новости. В зависимости от поставщиков, цены на электроэнергию для швейцарских домохозяйств вырастут до 60% в 2023 году из-за закрытия французских атомных электростанций, нехватки газа и засухи, сообщает на своем сайте швейцарская телерадиокомпания RTS."В следующем году цены на электроэнергию во всей франкоязычной Швейцарии немного вырастут, а иногда и болезненно. Согласно нескольким объявлениям, сделанным поставщиками электроэнергии в среду, тарифы могут вырасти почти на 60% для некоторых домохозяйств", - сказано в материале.Журналисты уточняют, что тарифы ЖКХ растут в основном по двум причинам: увеличение затрат на использование сети Swissgrid (управляющий швейцарской сетью передачи электроэнергии – ред.), с одной стороны, но, прежде всего, резкий рост цен на энергоносители на рынках, причины которого многочисленны: отказ французских атомных электростанций, нехватка газа и даже засуха."Различия могут быть значительными между почти 600 швейцарскими поставщиками. Например, клиенты BKW (швейцарская компания по электроснабжению – ред.) едва ли заплатят несколько дополнительных франков в 2023 году по сравнению с 2022 годом", - добавляет RTS.Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220831/energiya-1813495593.html
https://ria.ru/20220828/besporyadki-1812649042.html
https://ria.ru/20220829/kritika-1812778104.html
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владимир путин, жкх, швейцария, россия, украина
Владимир Путин, ЖКХ, Швейцария, Россия, Украина
16:25 01.09.2022 (обновлено: 16:26 01.09.2022)
СМИ сообщили о росте тарифов на электроэнергию в Швейцарии в 2023 году
RTS: тарифы на электроэнергию для швейцарских домохозяйств вырастут до 60% в 2023 году
ЖЕНЕВА, 1 сен – РИА Новости. В зависимости от поставщиков, цены на электроэнергию для швейцарских домохозяйств вырастут до 60% в 2023 году из-за закрытия французских атомных электростанций, нехватки газа и засухи, сообщает на своем сайте швейцарская телерадиокомпания RTS.
"В следующем году цены на электроэнергию во всей франкоязычной Швейцарии
немного вырастут, а иногда и болезненно. Согласно нескольким объявлениям, сделанным поставщиками электроэнергии в среду, тарифы могут вырасти почти на 60% для некоторых домохозяйств", - сказано в материале.
Журналисты уточняют, что тарифы ЖКХ растут в основном по двум причинам: увеличение затрат на использование сети Swissgrid (управляющий швейцарской сетью передачи электроэнергии – ред.), с одной стороны, но, прежде всего, резкий рост цен на энергоносители на рынках, причины которого многочисленны: отказ французских атомных электростанций, нехватка газа и даже засуха.
"Различия могут быть значительными между почти 600 швейцарскими поставщиками. Например, клиенты BKW (швейцарская компания по электроснабжению – ред.) едва ли заплатят несколько дополнительных франков в 2023 году по сравнению с 2022 годом", - добавляет RTS.
Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии. Ранее глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.
Швейцарские власти ранее сообщили, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.
После начала спецоперации на Украине
Запад усилил санкционное давление на Россию
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.