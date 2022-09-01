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В Набережных Челнах открылся Русский драмтеатр "Мастеровые" - РИА Новости, 01.09.2022
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https://ria.ru/20220901/dramteatr-1813827772.html
В Набережных Челнах открылся Русский драмтеатр "Мастеровые"
В Набережных Челнах открылся Русский драмтеатр "Мастеровые" - РИА Новости, 01.09.2022
В Набережных Челнах открылся Русский драмтеатр "Мастеровые"
Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг открыл в Набережных Челнах Русский драматический театр "Мастеровые", решение о строительстве здания было... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:43
2022-09-01T20:23
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
россия
рустам минниханов
набережные челны
культура
общество
новости культуры
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КАЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг открыл в Набережных Челнах Русский драматический театр "Мастеровые", решение о строительстве здания было принято два года назад, сообщает пресс-служба главы республики."Рустам Минниханов поздравил челнинцев с открытием театра. Он отметил, что масштабный проект поддержал президент России Владимир Путин в рамках визита в Набережные Челны", - говорится в сообщении.Проект реализован в рамках федеральной государственной программы "Развитие культуры"."Символично, что театр "Мастеровые" открывается в День знаний. Именно в процессе образования человек осваивает культурные ценности. Пусть новый театр станет центром популяризации народного искусства", - сказал президент на церемонии открытия театра.Строительство театра "Мастеровые" стартовало в октябре 2020 года. Менее чем за два года было возведено четырехэтажное здание общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Зрительный зал театра может вместить порядка 500 человек. Для труппы и приглашенных артистов предусмотрен репетиционный зал на 100 мест.В здании также предусмотрены помещения технологического обеспечения сцены и зала, административно-хозяйственные зоны, пошивочные мастерские, гостиная, буфет, гардероб и др. На прилегающей территории оборудована парковка на 80 машиномест.История театра "Мастеровые" берет начало в 1975 году, когда на базе подшефной для завода двигателей "КамАЗа" школы №19 был создан театральный коллектив, участниками которого стали молодые рабочие. В разное время театральная студия размещалась в школе, заводском общежитии, ДК, бывшем помещении интерклуба, и лишь сейчас у "Мастеровых" появилось театральное здание.
https://ria.ru/20220830/it-park-1813230616.html
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республика татарстан (татарстан), россия, рустам минниханов, набережные челны, культура, общество, новости культуры
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Рустам Минниханов, Набережные Челны, Культура, Общество, Новости культуры
18:43 01.09.2022 (обновлено: 20:23 01.09.2022)
 
В Набережных Челнах открылся Русский драмтеатр "Мастеровые"

Глава Татарстана Минниханов открыл в Набережных Челнах Русский драмтеатр "Мастеровые"

© РИА Новости / Алексей Насыров / Перейти в фотобанкВид города Набережные Челны
Вид города Набережные Челны - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Насыров
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КАЗАНЬ, 1 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг открыл в Набережных Челнах Русский драматический театр "Мастеровые", решение о строительстве здания было принято два года назад, сообщает пресс-служба главы республики.
"Рустам Минниханов поздравил челнинцев с открытием театра. Он отметил, что масштабный проект поддержал президент России Владимир Путин в рамках визита в Набережные Челны", - говорится в сообщении.
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"Символично, что театр "Мастеровые" открывается в День знаний. Именно в процессе образования человек осваивает культурные ценности. Пусть новый театр станет центром популяризации народного искусства", - сказал президент на церемонии открытия театра.
Строительство театра "Мастеровые" стартовало в октябре 2020 года. Менее чем за два года было возведено четырехэтажное здание общей площадью более 13 тысяч квадратных метров. Зрительный зал театра может вместить порядка 500 человек. Для труппы и приглашенных артистов предусмотрен репетиционный зал на 100 мест.
В здании также предусмотрены помещения технологического обеспечения сцены и зала, административно-хозяйственные зоны, пошивочные мастерские, гостиная, буфет, гардероб и др. На прилегающей территории оборудована парковка на 80 машиномест.
История театра "Мастеровые" берет начало в 1975 году, когда на базе подшефной для завода двигателей "КамАЗа" школы №19 был создан театральный коллектив, участниками которого стали молодые рабочие. В разное время театральная студия размещалась в школе, заводском общежитии, ДК, бывшем помещении интерклуба, и лишь сейчас у "Мастеровых" появилось театральное здание.
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Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияРустам МиннихановНабережные ЧелныКультураОбществоНовости культуры
 
 
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