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Тамбовская область получит более 662 миллионов рублей на социальные нужды - РИА Новости, 01.09.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220901/dopsredstva-1813652300.html
Тамбовская область получит более 662 миллионов рублей на социальные нужды
Тамбовская область получит более 662 миллионов рублей на социальные нужды - РИА Новости, 01.09.2022
Тамбовская область получит более 662 миллионов рублей на социальные нужды
Тамбовская область получит дополнительно из федерального бюджета более 662 миллионов рублей – допсредства пойдут главным образом на социальные нужды, сообщает... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T10:55
2022-09-01T10:55
тамбовская область
максим егоров
тамбов
жкх
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ТАМБОВ, 1 сен – РИА Новости. Тамбовская область получит дополнительно из федерального бюджета более 662 миллионов рублей – допсредства пойдут главным образом на социальные нужды, сообщает пресс-служба областного правительства.Около 300 миллионов рублей пойдут на программу модернизации первичного звена здравоохранения, почти 295 миллионов - на создание новых мест в общеобразовательных организациях, более 35 миллионов выделяется на комплексное развитие сельских территорий, и 3,5 миллиона рублей – на строительство и модернизацию спортивных объектов на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов."В Тамбовской области много застарелых, копившихся годами проблем, и областные власти работают над их решением. К примеру, в текущем году у нас очень серьёзные объёмы ремонта дорог, школ, больниц, идут масштабные работы на объектах водоснабжения. Однако проблемы не решить в одночасье. Для этого потребуется долгая системная работа и, конечно же, федеральная поддержка. Область будет расширять участие в различных государственных программах, по которым мы приводим в порядок наши дороги, строим и ремонтируем медицинские и образовательные учреждения, создаём комфортные условия жизни на селе. И, конечно, мы будем и дальше работать над привлечением дополнительного федерального финансирования для повышения качества жизни людей", - сказал врио губернатора области Максим Егоров на недавней встрече с премьер-министром РФ, которая прошла в рамках прошедшего в Тамбове форума "Среда для жизни".
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Артем Смирнов
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максим егоров, тамбов, жкх
Тамбовская область, Максим Егоров, Тамбов, ЖКХ
10:55 01.09.2022
 

Тамбовская область получит более 662 миллионов рублей на социальные нужды

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ТАМБОВ, 1 сен – РИА Новости. Тамбовская область получит дополнительно из федерального бюджета более 662 миллионов рублей – допсредства пойдут главным образом на социальные нужды, сообщает пресс-служба областного правительства.
Около 300 миллионов рублей пойдут на программу модернизации первичного звена здравоохранения, почти 295 миллионов - на создание новых мест в общеобразовательных организациях, более 35 миллионов выделяется на комплексное развитие сельских территорий, и 3,5 миллиона рублей – на строительство и модернизацию спортивных объектов на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 12:57Тамбовская область
На строительство больницы в Тамбовской области направят 7,8 млрд рублей
"В Тамбовской области много застарелых, копившихся годами проблем, и областные власти работают над их решением. К примеру, в текущем году у нас очень серьёзные объёмы ремонта дорог, школ, больниц, идут масштабные работы на объектах водоснабжения. Однако проблемы не решить в одночасье. Для этого потребуется долгая системная работа и, конечно же, федеральная поддержка. Область будет расширять участие в различных государственных программах, по которым мы приводим в порядок наши дороги, строим и ремонтируем медицинские и образовательные учреждения, создаём комфортные условия жизни на селе. И, конечно, мы будем и дальше работать над привлечением дополнительного федерального финансирования для повышения качества жизни людей", - сказал врио губернатора области Максим Егоров на недавней встрече с премьер-министром РФ, которая прошла в рамках прошедшего в Тамбове форума "Среда для жизни".
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровТамбовЖКХ
 
 
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