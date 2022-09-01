https://ria.ru/20220901/dopsredstva-1813652300.html

Тамбовская область получит более 662 миллионов рублей на социальные нужды

Тамбовская область получит более 662 миллионов рублей на социальные нужды - РИА Новости, 01.09.2022

Тамбовская область получит более 662 миллионов рублей на социальные нужды

Тамбовская область получит дополнительно из федерального бюджета более 662 миллионов рублей – допсредства пойдут главным образом на социальные нужды, сообщает... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:55

2022-09-01T10:55

2022-09-01T10:55

тамбовская область

максим егоров

тамбов

жкх

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ТАМБОВ, 1 сен – РИА Новости. Тамбовская область получит дополнительно из федерального бюджета более 662 миллионов рублей – допсредства пойдут главным образом на социальные нужды, сообщает пресс-служба областного правительства.Около 300 миллионов рублей пойдут на программу модернизации первичного звена здравоохранения, почти 295 миллионов - на создание новых мест в общеобразовательных организациях, более 35 миллионов выделяется на комплексное развитие сельских территорий, и 3,5 миллиона рублей – на строительство и модернизацию спортивных объектов на строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов."В Тамбовской области много застарелых, копившихся годами проблем, и областные власти работают над их решением. К примеру, в текущем году у нас очень серьёзные объёмы ремонта дорог, школ, больниц, идут масштабные работы на объектах водоснабжения. Однако проблемы не решить в одночасье. Для этого потребуется долгая системная работа и, конечно же, федеральная поддержка. Область будет расширять участие в различных государственных программах, по которым мы приводим в порядок наши дороги, строим и ремонтируем медицинские и образовательные учреждения, создаём комфортные условия жизни на селе. И, конечно, мы будем и дальше работать над привлечением дополнительного федерального финансирования для повышения качества жизни людей", - сказал врио губернатора области Максим Егоров на недавней встрече с премьер-министром РФ, которая прошла в рамках прошедшего в Тамбове форума "Среда для жизни".

https://ria.ru/20220822/stroitelstvo-1811260781.html

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, тамбов, жкх