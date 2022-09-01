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Число погибших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех - РИА Новости, 01.09.2022
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех
Число погибших из-за обстрела Кировского района Донецка возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:48
2022-09-01T18:48
2022-09-01T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Число погибших из-за обстрела Кировского района Донецка возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб территориальной обороны ДНР информировал, что два человека погибли и один пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Кировском районе Донецка число погибших возросло до трех человек и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
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в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех
Штаб теробороны ДНР: число погибших при обстреле Кировского района Донецка достигло трех