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Число погибших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/donetsk-1813830336.html
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех - РИА Новости, 01.09.2022
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех
Число погибших из-за обстрела Кировского района Донецка возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T18:48
2022-09-01T18:48
специальная военная операция на украине
в мире
кировский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Число погибших из-за обстрела Кировского района Донецка возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб территориальной обороны ДНР информировал, что два человека погибли и один пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Кировском районе Донецка число погибших возросло до трех человек и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировский район
донецк (днр)
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в мире, кировский район, донецк (днр), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировский район, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика
18:48 01.09.2022
 
Число погибших при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех

Штаб теробороны ДНР: число погибших при обстреле Кировского района Донецка достигло трех

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Скорой помощи
Автомобиль Скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Число погибших из-за обстрела Кировского района Донецка возросло до трех, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР информировал, что два человека погибли и один пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Кировском районе Донецка число погибших возросло до трех человек и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная Республика
 
 
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