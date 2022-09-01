https://ria.ru/20220901/donbass-1813849839.html
В Донбассе в боевых условиях испытывают новые разработки для саперов
В Донбассе в боевых условиях испытывают новые разработки для саперов - РИА Новости, 01.09.2022
В Донбассе в боевых условиях испытывают новые разработки для саперов
Новейшие разработки элементов экипировки саперов и электронных средств обнаружения мин и других взрывоопасных предметов проходят испытания в боевых условиях на... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:14
2022-09-01T20:14
2022-09-01T21:04
специальная военная операция на украине
технологии
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813420068_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_17e9e7746f688cefa21e206b8d3c5e94.jpg
МАРИУПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Новейшие разработки элементов экипировки саперов и электронных средств обнаружения мин и других взрывоопасных предметов проходят испытания в боевых условиях на территории Донецкой Народной Республики.Как рассказал РИА Новости сотрудник научно-исследовательской организации инженерных войск МО РФ, специальная обувь, которая защищает ноги сапера при взрыве противопехотной мины, система обнаружения взрывоопасных предметов на базе БПЛА и спецсредства, помогающие произвести ликвидацию взрывоопасного предмета с минимальным риском, проходят испытания на территории ДНР в боевых условиях.По его словам, после сбора всех необходимых показаний в опытные образцы будут внесены улучшения, а спецсредства и экипировка поступит на вооружение саперных подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации,
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813420068_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_3a396707346b509ae1f4478f1c28e111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Донецкая Народная Республика, Россия
20:14 01.09.2022 (обновлено: 21:04 01.09.2022)
В Донбассе в боевых условиях испытывают новые разработки для саперов
В боевых условиях в Донбассе проходят испытания новых разработок спецсредств для саперов