Рейтинг@Mail.ru
В Донбассе в боевых условиях испытывают новые разработки для саперов - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/donbass-1813849839.html
В Донбассе в боевых условиях испытывают новые разработки для саперов
В Донбассе в боевых условиях испытывают новые разработки для саперов - РИА Новости, 01.09.2022
В Донбассе в боевых условиях испытывают новые разработки для саперов
Новейшие разработки элементов экипировки саперов и электронных средств обнаружения мин и других взрывоопасных предметов проходят испытания в боевых условиях на... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:14
2022-09-01T21:04
специальная военная операция на украине
технологии
донецкая народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813420068_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_17e9e7746f688cefa21e206b8d3c5e94.jpg
МАРИУПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Новейшие разработки элементов экипировки саперов и электронных средств обнаружения мин и других взрывоопасных предметов проходят испытания в боевых условиях на территории Донецкой Народной Республики.Как рассказал РИА Новости сотрудник научно-исследовательской организации инженерных войск МО РФ, специальная обувь, которая защищает ноги сапера при взрыве противопехотной мины, система обнаружения взрывоопасных предметов на базе БПЛА и спецсредства, помогающие произвести ликвидацию взрывоопасного предмета с минимальным риском, проходят испытания на территории ДНР в боевых условиях.По его словам, после сбора всех необходимых показаний в опытные образцы будут внесены улучшения, а спецсредства и экипировка поступит на вооружение саперных подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации,
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813420068_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_3a396707346b509ae1f4478f1c28e111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Донецкая Народная Республика, Россия
20:14 01.09.2022 (обновлено: 21:04 01.09.2022)
 
В Донбассе в боевых условиях испытывают новые разработки для саперов

В боевых условиях в Донбассе проходят испытания новых разработок спецсредств для саперов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСаперы и служебная собака в Донбассе
Саперы и служебная собака в Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Саперы и служебная собака в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Новейшие разработки элементов экипировки саперов и электронных средств обнаружения мин и других взрывоопасных предметов проходят испытания в боевых условиях на территории Донецкой Народной Республики.
Как рассказал РИА Новости сотрудник научно-исследовательской организации инженерных войск МО РФ, специальная обувь, которая защищает ноги сапера при взрыве противопехотной мины, система обнаружения взрывоопасных предметов на базе БПЛА и спецсредства, помогающие произвести ликвидацию взрывоопасного предмета с минимальным риском, проходят испытания на территории ДНР в боевых условиях.
По его словам, после сбора всех необходимых показаний в опытные образцы будут внесены улучшения, а спецсредства и экипировка поступит на вооружение саперных подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации,
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала