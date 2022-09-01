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В Донбассе в боевых условиях испытывают новые разработки для саперов

В Донбассе в боевых условиях испытывают новые разработки для саперов - РИА Новости, 01.09.2022

В Донбассе в боевых условиях испытывают новые разработки для саперов

Новейшие разработки элементов экипировки саперов и электронных средств обнаружения мин и других взрывоопасных предметов проходят испытания в боевых условиях на... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:14

2022-09-01T20:14

2022-09-01T21:04

специальная военная операция на украине

технологии

донецкая народная республика

россия

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МАРИУПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Новейшие разработки элементов экипировки саперов и электронных средств обнаружения мин и других взрывоопасных предметов проходят испытания в боевых условиях на территории Донецкой Народной Республики.Как рассказал РИА Новости сотрудник научно-исследовательской организации инженерных войск МО РФ, специальная обувь, которая защищает ноги сапера при взрыве противопехотной мины, система обнаружения взрывоопасных предметов на базе БПЛА и спецсредства, помогающие произвести ликвидацию взрывоопасного предмета с минимальным риском, проходят испытания на территории ДНР в боевых условиях.По его словам, после сбора всех необходимых показаний в опытные образцы будут внесены улучшения, а спецсредства и экипировка поступит на вооружение саперных подразделений инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации,

донецкая народная республика

россия

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технологии, донецкая народная республика, россия