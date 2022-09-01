https://ria.ru/20220901/donbass-1813821347.html

Киев показал истинное отношение к Донбассу, заявил Пушилин

Киев показал истинное отношение к Донбассу, заявил Пушилин - РИА Новости, 01.09.2022

Киев показал истинное отношение к Донбассу, заявил Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал обстрел со стороны украинских войск, при котором погибли 13 сотрудников МЧС ДНР, демонстрацией истинного РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T18:22

2022-09-01T18:22

2022-09-01T18:36

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал обстрел со стороны украинских войск, при котором погибли 13 сотрудников МЧС ДНР, демонстрацией истинного отношения Киева к жителям Донбасса.Ранее МЧС ДНР сообщило, что 13 сотрудников ведомства погибли и девять пострадали из-за ночного обстрела со стороны украинских войск в селе Рубцы."Мы давно убедились, что для Украины нет ничего святого, и она не соблюдает никакие международные правила ведения войны. Данное преступление стало еще одним свидетельством бесчеловечности украинских боевиков", - написал Пушилин в Telegram-канале.Он отметил, что сотрудники выполняли аварийно-восстановительные и другие неотложные работы для того, чтобы жители села смогли вернуться к нормальной жизни."Они не держали в руках оружия. Они работали для того, чтобы люди жили в безопасности. Но мы видим истинное отношение Киева к жителям Донбасса. Это отношение террористов. Наш долг остановить их и наказать преступников", - добавил глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220829/plennye-1812824819.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220901/ukraina-1813785999.html

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в мире, донбасс, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, мчс днр