https://ria.ru/20220901/donbass-1813798456.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:26

2022-09-01T17:26

2022-09-01T17:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg

ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Как сообщило представительство, в 16.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - добавило позднее представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, украинские войска в 16.20 мск выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 16.25 мск - три снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецк (днр)

украина

донбасс

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины