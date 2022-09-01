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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/donbass-1813798456.html
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 01.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:26
2022-09-01T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Как сообщило представительство, в 16.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - добавило позднее представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, украинские войска в 16.20 мск выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 16.25 мск - три снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецк (днр)
украина
донбасс
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в мире, донецк (днр), украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
17:26 01.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще десять снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки украинских снарядов в Донецке
Осколки украинских снарядов в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки украинских снарядов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка 10 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Как сообщило представительство, в 16.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка шесть снарядов калибром 155 миллиметров.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.20 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово - населенный пункт Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - добавило позднее представительство в своем Telegram-канале.
Кроме того, по данным ведомства, украинские войска в 16.20 мск выпустили по Ясиноватой три снаряда калибром 152 миллиметра, а в 16.25 мск - три снаряда калибром 155 миллиметров по Червоногвардейскому району Макеевки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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