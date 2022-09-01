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В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 01.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/donbass-1813790652.html
В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 01.09.2022
В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск
Два человека погибли, один пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:02
2022-09-01T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) обстреляли Кировский район Донецка, по улице Бойченко погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донбасс
17:02 01.09.2022
 
В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск

Штаб обороны ДНР: два человека погибли и один пострадал при обстреле ВСУ Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (Вооруженные формирования Украины) обстреляли Кировский район Донецка, по улице Бойченко погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаДонбасс
 
 
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