https://ria.ru/20220901/donbass-1813790652.html
В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 01.09.2022
В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск
Два человека погибли, один пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:02
2022-09-01T17:02
2022-09-01T17:02
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) обстреляли Кировский район Донецка, по улице Бойченко погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), украина, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Донбасс
В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск
Штаб обороны ДНР: два человека погибли и один пострадал при обстреле ВСУ Донецка