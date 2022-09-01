https://ria.ru/20220901/donbass-1813790652.html

В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск

В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 01.09.2022

В Донецке два человека погибли при обстреле со стороны украинских войск

Два человека погибли, один пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:02

2022-09-01T17:02

2022-09-01T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Два человека погибли, один пострадал при обстреле Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (Вооруженные формирования Украины) обстреляли Кировский район Донецка, по улице Бойченко погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, донбасс