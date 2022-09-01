Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по ДНР 27 снарядов за полтора часа - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/donbass-1813783553.html
Украинские войска выпустили по ДНР 27 снарядов за полтора часа
Украинские войска выпустили по ДНР 27 снарядов за полтора часа - РИА Новости, 01.09.2022
Украинские войска выпустили по ДНР 27 снарядов за полтора часа
Украинские войска в четверг за полтора часа выпустили по Донецкой Народной Республике в общей сложности 27 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:44
2022-09-01T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг за полтора часа выпустили по Донецкой Народной Республике в общей сложности 27 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, сообщили в представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Красногоровка - Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, Дзержинск – Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; Красногоровка - Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.По информации представительства, также украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка и поселку Старомихайловка восемь снарядов калибром 122 и 155 миллиметров. Обстрелы зафиксированы с 14.30 до 16.00 (совпадает с мск).
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_8209a797053bb65fe4317a8b38de38d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
16:44 01.09.2022
 
Украинские войска выпустили по ДНР 27 снарядов за полтора часа

Представительство ДНР: ВСУ за полтора часа выпустили по территории республики 27 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донбассе
Последствия обстрела в Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг за полтора часа выпустили по Донецкой Народной Республике в общей сложности 27 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, сообщили в представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Красногоровка - Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, Дзержинск – Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; Красногоровка - Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
По информации представительства, также украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка и поселку Старомихайловка восемь снарядов калибром 122 и 155 миллиметров. Обстрелы зафиксированы с 14.30 до 16.00 (совпадает с мск).
Жители города около неразорвавшегося боеприпаса на месте обстрела Ленинского района Донецка - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:00
Как Украина превращается в государство-камикадзе
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала