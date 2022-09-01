https://ria.ru/20220901/donbass-1813783553.html

Украинские войска выпустили по ДНР 27 снарядов за полтора часа

Украинские войска выпустили по ДНР 27 снарядов за полтора часа - РИА Новости, 01.09.2022

Украинские войска выпустили по ДНР 27 снарядов за полтора часа

Украинские войска в четверг за полтора часа выпустили по Донецкой Народной Республике в общей сложности 27 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:44

2022-09-01T16:44

2022-09-01T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг за полтора часа выпустили по Донецкой Народной Республике в общей сложности 27 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, сообщили в представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Красногоровка - Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, Дзержинск – Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; Красногоровка - Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.По информации представительства, также украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка и поселку Старомихайловка восемь снарядов калибром 122 и 155 миллиметров. Обстрелы зафиксированы с 14.30 до 16.00 (совпадает с мск).

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донбасс