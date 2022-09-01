https://ria.ru/20220901/donbass-1813783553.html
Украинские войска выпустили по ДНР 27 снарядов за полтора часа
Украинские войска выпустили по ДНР 27 снарядов за полтора часа - РИА Новости, 01.09.2022
Украинские войска выпустили по ДНР 27 снарядов за полтора часа
Украинские войска в четверг за полтора часа выпустили по Донецкой Народной Республике в общей сложности 27 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:44
2022-09-01T16:44
2022-09-01T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска в четверг за полтора часа выпустили по Донецкой Народной Республике в общей сложности 27 снарядов калибром 122 и 152 миллиметра, сообщили в представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Красногоровка - Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра, Дзержинск – Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; Красногоровка - Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале.По информации представительства, также украинские военные выпустили по Киевскому району Донецка и поселку Старомихайловка восемь снарядов калибром 122 и 155 миллиметров. Обстрелы зафиксированы с 14.30 до 16.00 (совпадает с мск).
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украинские войска выпустили по ДНР 27 снарядов за полтора часа
Представительство ДНР: ВСУ за полтора часа выпустили по территории республики 27 снарядов