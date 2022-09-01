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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР из "Града"
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР из "Града" - РИА Новости, 01.09.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР из "Града"
Украинские войска за 25 минут выпустили по Зайцево в Донецкой Народной Республике 10 ракет из "Града" и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T16:37
2022-09-01T16:37
2022-09-01T16:37
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
украина
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили по Зайцево в Донецкой Народной Республике 10 ракет из "Града" и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.35 (совпадает с мск) - Дылеевка – Зайцево, выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", 16.00 - Дылеевка – Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР из "Града"
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Зайцево десять ракет из "Града"