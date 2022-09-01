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Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР из "Града" - РИА Новости, 01.09.2022

Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР из "Града"

Украинские войска за 25 минут выпустили по Зайцево в Донецкой Народной Республике 10 ракет из "Града" и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T16:37

2022-09-01T16:37

2022-09-01T16:37

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут выпустили по Зайцево в Донецкой Народной Республике 10 ракет из "Града" и шесть снарядов калибром 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.35 (совпадает с мск) - Дылеевка – Зайцево, выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", 16.00 - Дылеевка – Зайцево: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

зайцево

украина

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, зайцево, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины