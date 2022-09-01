https://ria.ru/20220901/donbass-1813660784.html
Представительство ДНР в России возобновляет работу с 7 сентября
Представительство ДНР в России возобновляет работу с 7 сентября - РИА Новости, 01.09.2022
Представительство ДНР в России возобновляет работу с 7 сентября
Представительство ДНР в России сообщило, что возобновляет работу с 7 сентября. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:23
2022-09-01T11:23
2022-09-01T12:00
донецкая народная республика
россия
в мире
донбасс
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Представительство ДНР в России сообщило, что возобновляет работу с 7 сентября."С 7 сентября 2022 г. в посольстве ДНР в России возобновляется прием граждан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Представительство Донецкой Народной Республики в России 22 августа сообщало, что в связи с распространением коронавируса прием граждан был приостановлен.
https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, в мире, донбасс, признание днр и лнр в россии
Донецкая Народная Республика, Россия, В мире, Донбасс, Признание ДНР и ЛНР в России
11:23 01.09.2022 (обновлено: 12:00 01.09.2022)
Представительство ДНР в России возобновляет работу с 7 сентября
Представительство ДНР возобновит с 7 сентября работу, приостановленную из-за COVID-19