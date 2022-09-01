https://ria.ru/20220901/donbass-1813660784.html

Представительство ДНР в России возобновляет работу с 7 сентября

Представительство ДНР в России возобновляет работу с 7 сентября - РИА Новости, 01.09.2022

Представительство ДНР в России возобновляет работу с 7 сентября

Представительство ДНР в России сообщило, что возобновляет работу с 7 сентября. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:23

2022-09-01T11:23

2022-09-01T12:00

донецкая народная республика

россия

в мире

донбасс

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Представительство ДНР в России сообщило, что возобновляет работу с 7 сентября."С 7 сентября 2022 г. в посольстве ДНР в России возобновляется прием граждан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Представительство Донецкой Народной Республики в России 22 августа сообщало, что в связи с распространением коронавируса прием граждан был приостановлен.

https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html

донецкая народная республика

россия

донбасс

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, россия, в мире, донбасс, признание днр и лнр в россии