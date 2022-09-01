https://ria.ru/20220901/donbass-1813651364.html

Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 01.09.2022

Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и два поселка, выпустив за полчаса 20 снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:52

2022-09-01T10:52

2022-09-01T10:52

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и два поселка, выпустив за полчаса 20 снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:30 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 09:50 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Кроме того, в 9.20 и 9.30 были обстреляны поселок шахты Ленина в Горловке и поселок Пантелеймоновка, по ним украинские силовики выпустили 6 снарядов калибром 155 миллиметров и 4 снаряда калибра 152 миллиметра соответственно.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецк (днр)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины