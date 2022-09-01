Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса выпустили 20 снарядов по четырем населенным пунктам
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и два поселка, выпустив за полчаса 20 снарядов, в т.ч. "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 09:30 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка – населенный пункт Старомихайловка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм; 09:50 – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, в 9.20 и 9.30 были обстреляны поселок шахты Ленина в Горловке и поселок Пантелеймоновка, по ним украинские силовики выпустили 6 снарядов калибром 155 миллиметров и 4 снаряда калибра 152 миллиметра соответственно.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.