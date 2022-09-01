https://ria.ru/20220901/donbass-1813641551.html

При обстреле села Рубцы со стороны ВСУ погибли 13 сотрудников МЧС ДНР

При обстреле села Рубцы со стороны ВСУ погибли 13 сотрудников МЧС ДНР - РИА Новости, 01.09.2022

При обстреле села Рубцы со стороны ВСУ погибли 13 сотрудников МЧС ДНР

Тринадцать сотрудников МЧС ДНР погибли и девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками села Рубцы, сообщило МЧС Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T10:20

2022-09-01T10:20

2022-09-01T11:39

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

донецкая народная республика

мчс днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Тринадцать сотрудников МЧС ДНР погибли и девять пострадали из-за обстрела украинскими войсками села Рубцы, сообщило МЧС Донецкой Народной Республики."Первого сентября около четырех часов утра группировка сил и средств МЧС ДНР, выполняющая задачи по предназначению в селе Рубцы Краснолиманского района, попала под артиллерийский огонь со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела, по оперативной информации, погибли 13 человек личного состава, еще девять сотрудников спасательного ведомства получили ранения различной степени тяжести", — говорится в Telegram-канале ведомства.Всех пострадавших госпитализировали. В село направили дополнительную группу сотрудников МЧС для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, донецкая народная республика, мчс днр, вооруженные силы украины