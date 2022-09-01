Украинские войска обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Еленовку
Представительство ДНР: ВСУ за 15 минут обстреляли Донецк, Новобахмутовку и Еленовку
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Донецк, Еленовку и Новобахмутовку, выпустив более 30 снарядов калибрами 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.34 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 7 снарядов калибром 155 мм; 08.43 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что в 8.20 и 8.50 украинские военные обстреляли село Новобахмутовка, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибром 152 миллиметра. В 8.40 обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Еленовка, по нему было выпущено 4 снаряда калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.