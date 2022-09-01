https://ria.ru/20220901/donbass-1813631329.html

Украинские войска за сутки 65 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 65 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.09.2022

Украинские войска за сутки 65 раз обстреляли территорию ДНР

За сутки украинские войска 65 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 428 единиц боеприпасов, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T09:25

2022-09-01T09:25

2022-09-01T09:25

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. За сутки украинские войска 65 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 428 единиц боеприпасов, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."За истекшие сутки представительство сообщало о 65 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины... Выпустив 428 единиц различных боеприпасов", - говорится в Telegram-канале представительства.Ведомство уточнило, что "на донецком направлении противник применял – артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм, на ясиноватском - артиллерию 152 мм, на горловском – РСЗО "Град", артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм".Отмечается, что при этом погибли 4 мирных жителя, ранены 20 человек.В предыдущие сутки, по данным представительства, со стороны украинских войск было зафиксировано 39 обстрелов.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины