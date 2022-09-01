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Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220901/donbass-1813622887.html
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 01.09.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк
Украинские войска за 12 мин выпустили по Макеевке и Донецку 16 снарядов калибром 155 и 152 мм, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:50
2022-09-01T08:52
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецк (днр)
макеевка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска за 12 мин выпустили по Макеевке и Донецку 16 снарядов калибром 155 и 152 мм, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:10 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 08:20 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 08:22 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Помимо этого в 7.50 (совпадает с мск) украинские войска открыли огонь по Ясиноватой со стороны населенного пункта Орловка, выпустив 4 снаряда калибром 152 мм. Позднее в 8.05 также со стороны Орловки пятью снарядами калибром 152 мм была обстреляна Яковлевка.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донбасс
донецк (днр)
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в мире, донбасс, донецк (днр), макеевка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Донецк (ДНР), Макеевка, Вооруженные силы Украины
08:50 01.09.2022 (обновлено: 08:52 01.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Представительство ДНР: ВСУ за 12 минут выпустили по Макеевке и Донецку 16 снарядов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсколки снарядов в Донбассе
Осколки снарядов в Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска за 12 мин выпустили по Макеевке и Донецку 16 снарядов калибром 155 и 152 мм, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:10 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 08:20 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 08:22 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Помимо этого в 7.50 (совпадает с мск) украинские войска открыли огонь по Ясиноватой со стороны населенного пункта Орловка, выпустив 4 снаряда калибром 152 мм. Позднее в 8.05 также со стороны Орловки пятью снарядами калибром 152 мм была обстреляна Яковлевка.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецк (ДНР)МакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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