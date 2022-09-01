https://ria.ru/20220901/donbass-1813622887.html

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк - РИА Новости, 01.09.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку и Донецк

Украинские войска за 12 мин выпустили по Макеевке и Донецку 16 снарядов калибром 155 и 152 мм, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:50

2022-09-01T08:50

2022-09-01T08:52

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

донецк (днр)

макеевка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска за 12 мин выпустили по Макеевке и Донецку 16 снарядов калибром 155 и 152 мм, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:10 - н.п. Орловка - н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 08:20 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский, Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 08:22 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Помимо этого в 7.50 (совпадает с мск) украинские войска открыли огонь по Ясиноватой со стороны населенного пункта Орловка, выпустив 4 снаряда калибром 152 мм. Позднее в 8.05 также со стороны Орловки пятью снарядами калибром 152 мм была обстреляна Яковлевка.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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донецк (днр)

макеевка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, донецк (днр), макеевка, вооруженные силы украины