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В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины

В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины - РИА Новости, 01.09.2022

В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины

Четыре мирных жителя погибли и 20 ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T08:42

2022-09-01T08:42

2022-09-01T08:42

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли и 20 ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 31 августа до 08.00 1 сентября, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще 20 мирных жителей получили ранения, включая подростка 2005 года рождения", - отмечается в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс