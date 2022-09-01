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В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины
В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины - РИА Новости, 01.09.2022
В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины
Четыре мирных жителя погибли и 20 ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:42
2022-09-01T08:42
2022-09-01T08:42
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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли и 20 ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 31 августа до 08.00 1 сентября, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще 20 мирных жителей получили ранения, включая подростка 2005 года рождения", - отмечается в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины
Штаб обороны ДНР сообщил о гибели от украинских обстрелов четырех человек за сутки