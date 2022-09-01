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В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины - РИА Новости, 01.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины
В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины - РИА Новости, 01.09.2022
В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины
Четыре мирных жителя погибли и 20 ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T08:42
2022-09-01T08:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли и 20 ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08.00 31 августа до 08.00 1 сентября, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще 20 мирных жителей получили ранения, включая подростка 2005 года рождения", - отмечается в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Донбасс
08:42 01.09.2022
 
В ДНР четыре человека погибли за сутки при обстрелах со стороны Украины

Штаб обороны ДНР сообщил о гибели от украинских обстрелов четырех человек за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов крупного калибра после артобстрела Донецка
Осколки снарядов крупного калибра после артобстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов крупного калибра после артобстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли и 20 ранены за минувшие сутки на территории Донецкой народной республики в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08.00 31 августа до 08.00 1 сентября, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека и еще 20 мирных жителей получили ранения, включая подростка 2005 года рождения", - отмечается в Telegram-канале штаба.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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