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МЧС России за неделю доставило в Донбасс 3,9 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 01.09.2022
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МЧС России за неделю доставило в Донбасс 3,9 тысячи тонн гумпомощи
МЧС России за неделю доставило в Донбасс 3,9 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 01.09.2022
МЧС России за неделю доставило в Донбасс 3,9 тысячи тонн гумпомощи
МЧС России за неделю доставило в ДНР, ЛНР и на освобожденные территории Украины 3,9 тысячи тонн гумпомощи, всего с начала гуманитарной миссии в регион... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T06:17
2022-09-01T06:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. МЧС России за неделю доставило в ДНР, ЛНР и на освобожденные территории Украины 3,9 тысячи тонн гумпомощи, всего с начала гуманитарной миссии в регион доставлено порядка 75 тысяч тонн грузов, сообщили в ведомстве.Кроме того, автомобили и автоцистерны МЧС ежедневно в котельные и жилые кварталы подвозят питьевую и техническую воду. Продолжают работать станции комплексной очистки воды. Всего доставлено свыше 50 тысяч тонн питьевой воды и более 137 тысяч тонн технической."Также спасатели продолжают проводить разбор завалов зданий. На сегодняшний день обследована территория на площади более 185 тысяч квадратных метров и вывезено около 190 тысяч кубических метров строительного мусора", - добавили в ведомстве.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), днр, лнр, россия, украина
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДНР, ЛНР, Россия, Украина
06:17 01.09.2022
 
МЧС России за неделю доставило в Донбасс 3,9 тысячи тонн гумпомощи

МЧС России за неделю доставило в Донбасс 3,9 тысячи тонн гумпомощи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ
Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Раздача гуманитарной помощи сотрудниками МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. МЧС России за неделю доставило в ДНР, ЛНР и на освобожденные территории Украины 3,9 тысячи тонн гумпомощи, всего с начала гуманитарной миссии в регион доставлено порядка 75 тысяч тонн грузов, сообщили в ведомстве.
"Автомобильными колоннами МЧС России с начала гуманитарной миссии на Донбасс доставлено почти 75 тыс. тонн гуманитарного груза. За минувшую неделю (с 24 августа) спасатели доставили в ДНР, ЛНР и Украину бутилированную воду, продукты питания, лекарственные препараты и предметы первой необходимости общим весом порядка 3,9 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
Кроме того, автомобили и автоцистерны МЧС ежедневно в котельные и жилые кварталы подвозят питьевую и техническую воду. Продолжают работать станции комплексной очистки воды. Всего доставлено свыше 50 тысяч тонн питьевой воды и более 137 тысяч тонн технической.
"Также спасатели продолжают проводить разбор завалов зданий. На сегодняшний день обследована территория на площади более 185 тысяч квадратных метров и вывезено около 190 тысяч кубических метров строительного мусора", - добавили в ведомстве.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 21:03Специальная военная операция на Украине
Конвой ООН доставил гуманитарную помощь в Донбасс
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДНРЛНРРоссияУкраина
 
 
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