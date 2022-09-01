https://ria.ru/20220901/donbass-1813607042.html
МЧС России за неделю доставило в Донбасс 3,9 тысячи тонн гумпомощи
МЧС России за неделю доставило в Донбасс 3,9 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 01.09.2022
МЧС России за неделю доставило в Донбасс 3,9 тысячи тонн гумпомощи
МЧС России за неделю доставило в ДНР, ЛНР и на освобожденные территории Украины 3,9 тысячи тонн гумпомощи, всего с начала гуманитарной миссии в регион... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T06:17
2022-09-01T06:17
2022-09-01T06:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. МЧС России за неделю доставило в ДНР, ЛНР и на освобожденные территории Украины 3,9 тысячи тонн гумпомощи, всего с начала гуманитарной миссии в регион доставлено порядка 75 тысяч тонн грузов, сообщили в ведомстве.Кроме того, автомобили и автоцистерны МЧС ежедневно в котельные и жилые кварталы подвозят питьевую и техническую воду. Продолжают работать станции комплексной очистки воды. Всего доставлено свыше 50 тысяч тонн питьевой воды и более 137 тысяч тонн технической."Также спасатели продолжают проводить разбор завалов зданий. На сегодняшний день обследована территория на площади более 185 тысяч квадратных метров и вывезено около 190 тысяч кубических метров строительного мусора", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220830/gumpomosch-1813276211.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), днр, лнр, россия, украина
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ДНР, ЛНР, Россия, Украина
МЧС России за неделю доставило в Донбасс 3,9 тысячи тонн гумпомощи
МЧС России за неделю доставило в Донбасс 3,9 тысячи тонн гумпомощи