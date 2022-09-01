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Украинские военные за сутки выпустили более 250 боеприпасов по ДНР
Украинские военные за сутки выпустили более 250 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 01.09.2022
Украинские военные за сутки выпустили более 250 боеприпасов по ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что украинские войска в четверг выпустили более 250 боеприпасов по 11 населенным пунктам ДНР. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T19:58
2022-09-01T19:58
2022-09-01T19:58
специальная военная операция на украине
в мире
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что украинские войска в четверг выпустили более 250 боеприпасов по 11 населенным пунктам ДНР."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более 250 боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов. Огонь велся по районам 11 населённых пунктов республики", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, СЦКК, Донецкая Народная Республика
Украинские военные за сутки выпустили более 250 боеприпасов по ДНР
Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили более 250 снарядов по 11 населенным пунктам