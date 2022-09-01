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Путин поддержал стремление детей помогать пожилым - РИА Новости, 01.09.2022
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Путин поддержал стремление детей помогать пожилым
Путин поддержал стремление детей помогать пожилым - РИА Новости, 01.09.2022
Путин поддержал стремление детей помогать пожилым
Помогать пожилым и быть к ним внимательным очень важно для общества, это делает его эффективным, а детей общение с пожилыми учит быть добрыми, а также дает... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T17:23
2022-09-01T18:35
россия
общество
рязанская область
владимир путин
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Помогать пожилым и быть к ним внимательным очень важно для общества, это делает его эффективным, а детей общение с пожилыми учит быть добрыми, а также дает возможность узнать много полезного от людей с богатым жизненным опытом, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".В ходе общения с президентом 12-летний Александр Смолин из Рязанской области рассказал Путину, что подруга его мамы, которая является волонтером, однажды привела его в дом престарелых, где он прочел пожилым стихи, и что после этого он возвращался туда снова, чтобы порадовать стариков песнями, и планирует ещё угостить их конфетами, купленными на деньги за победу в региональном конкурсе "Марафон добрых дел 2022". Он также рассказал, что многие его сверстники поддержали его идею посещать дома престарелых в День пожилого человека и спросил у президента его мнение об этой инициативе.Президент отметил, что если у родителей и в большей степени у матерей есть материнский инстинкт, то у детей нет такого физиологического инстинкта по отношению к родителям и пожилым людям, и поэтому когда есть чувство сострадания и желание оказать поддержку, это очень важно."В обратную сторону, в сторону родителей и пожилых людей такого внутреннего, физиологического движения нет. Но есть что? Есть нечто, что продиктовано воспитанием: сострадание, забота, внимание к людям, которые нуждаются в твоей помощи и поддержке. Вот это есть в твоей маме, и твоя мама прививает это тебе. Говорят, что доброе отношение к старикам характеризует вообще уровень развития самого общества, и от этого общество становится более эффективным. И это очень важно и в себе воспитывать, и это чувство передавать всем, кто вокруг тебя. И поэтому то, что вы делаете, - это очень нужное дело",- сказал Путин.Он также отметил, что особенно поддержка нужна пожилым как раз в домах престарелых, потому что они живут вне семьи. Но при этом, оказывать такую поддержку важно и для самого человека."Потому что если вы чувствуете, что вы делаете что-то доброе для людей, вы эту доброту в своем сердце укрепляете. Вы становитесь лучше. Так что это нужно не только им, но и вам. В этих домах престарелых очень много людей образованных, с большим жизненным опытом, и в ходе общения с ними вы от них очень многое можете получить полезного. Так что дело очень нужное и важное. Тебе спасибо! Вперед",- сказал Путин.Мальчик также попросил Путина пожать ему руку, чтобы он смог передать это рукопожатие своему отцу, которого он не смог поздравить с днем рождения, и который очень уважает президента. Путин согласился и вместе со всеми присутствующими поздравил отца мальчика.
https://ria.ru/20220901/putin-1813796494.html
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россия, общество, рязанская область, владимир путин
Россия, Общество, Рязанская область, Владимир Путин
17:23 01.09.2022 (обновлено: 18:35 01.09.2022)
 
Путин поддержал стремление детей помогать пожилым

Путин отметил, что общение с пожилыми учит детей доброте и позволяет набраться опыта

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в Калининграде - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в Калининграде
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КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Помогать пожилым и быть к ним внимательным очень важно для общества, это делает его эффективным, а детей общение с пожилыми учит быть добрыми, а также дает возможность узнать много полезного от людей с богатым жизненным опытом, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".
В ходе общения с президентом 12-летний Александр Смолин из Рязанской области рассказал Путину, что подруга его мамы, которая является волонтером, однажды привела его в дом престарелых, где он прочел пожилым стихи, и что после этого он возвращался туда снова, чтобы порадовать стариков песнями, и планирует ещё угостить их конфетами, купленными на деньги за победу в региональном конкурсе "Марафон добрых дел 2022". Он также рассказал, что многие его сверстники поддержали его идею посещать дома престарелых в День пожилого человека и спросил у президента его мнение об этой инициативе.
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Президент отметил, что если у родителей и в большей степени у матерей есть материнский инстинкт, то у детей нет такого физиологического инстинкта по отношению к родителям и пожилым людям, и поэтому когда есть чувство сострадания и желание оказать поддержку, это очень важно.
"В обратную сторону, в сторону родителей и пожилых людей такого внутреннего, физиологического движения нет. Но есть что? Есть нечто, что продиктовано воспитанием: сострадание, забота, внимание к людям, которые нуждаются в твоей помощи и поддержке. Вот это есть в твоей маме, и твоя мама прививает это тебе. Говорят, что доброе отношение к старикам характеризует вообще уровень развития самого общества, и от этого общество становится более эффективным. И это очень важно и в себе воспитывать, и это чувство передавать всем, кто вокруг тебя. И поэтому то, что вы делаете, - это очень нужное дело",- сказал Путин.
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Он также отметил, что особенно поддержка нужна пожилым как раз в домах престарелых, потому что они живут вне семьи. Но при этом, оказывать такую поддержку важно и для самого человека.
"Потому что если вы чувствуете, что вы делаете что-то доброе для людей, вы эту доброту в своем сердце укрепляете. Вы становитесь лучше. Так что это нужно не только им, но и вам. В этих домах престарелых очень много людей образованных, с большим жизненным опытом, и в ходе общения с ними вы от них очень многое можете получить полезного. Так что дело очень нужное и важное. Тебе спасибо! Вперед",- сказал Путин.
Мальчик также попросил Путина пожать ему руку, чтобы он смог передать это рукопожатие своему отцу, которого он не смог поздравить с днем рождения, и который очень уважает президента. Путин согласился и вместе со всеми присутствующими поздравил отца мальчика.
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