https://ria.ru/20220901/deti-1813797502.html

Путин поддержал стремление детей помогать пожилым

Путин поддержал стремление детей помогать пожилым - РИА Новости, 01.09.2022

Путин поддержал стремление детей помогать пожилым

Помогать пожилым и быть к ним внимательным очень важно для общества, это делает его эффективным, а детей общение с пожилыми учит быть добрыми, а также дает... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T17:23

2022-09-01T17:23

2022-09-01T18:35

россия

общество

рязанская область

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813819141_0:261:3094:2001_1920x0_80_0_0_503ce6fdbf2b457099aeb6f22410c248.jpg

КАЛИНИНГРАД, 1 сен - РИА Новости. Помогать пожилым и быть к ним внимательным очень важно для общества, это делает его эффективным, а детей общение с пожилыми учит быть добрыми, а также дает возможность узнать много полезного от людей с богатым жизненным опытом, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".В ходе общения с президентом 12-летний Александр Смолин из Рязанской области рассказал Путину, что подруга его мамы, которая является волонтером, однажды привела его в дом престарелых, где он прочел пожилым стихи, и что после этого он возвращался туда снова, чтобы порадовать стариков песнями, и планирует ещё угостить их конфетами, купленными на деньги за победу в региональном конкурсе "Марафон добрых дел 2022". Он также рассказал, что многие его сверстники поддержали его идею посещать дома престарелых в День пожилого человека и спросил у президента его мнение об этой инициативе.Президент отметил, что если у родителей и в большей степени у матерей есть материнский инстинкт, то у детей нет такого физиологического инстинкта по отношению к родителям и пожилым людям, и поэтому когда есть чувство сострадания и желание оказать поддержку, это очень важно."В обратную сторону, в сторону родителей и пожилых людей такого внутреннего, физиологического движения нет. Но есть что? Есть нечто, что продиктовано воспитанием: сострадание, забота, внимание к людям, которые нуждаются в твоей помощи и поддержке. Вот это есть в твоей маме, и твоя мама прививает это тебе. Говорят, что доброе отношение к старикам характеризует вообще уровень развития самого общества, и от этого общество становится более эффективным. И это очень важно и в себе воспитывать, и это чувство передавать всем, кто вокруг тебя. И поэтому то, что вы делаете, - это очень нужное дело",- сказал Путин.Он также отметил, что особенно поддержка нужна пожилым как раз в домах престарелых, потому что они живут вне семьи. Но при этом, оказывать такую поддержку важно и для самого человека."Потому что если вы чувствуете, что вы делаете что-то доброе для людей, вы эту доброту в своем сердце укрепляете. Вы становитесь лучше. Так что это нужно не только им, но и вам. В этих домах престарелых очень много людей образованных, с большим жизненным опытом, и в ходе общения с ними вы от них очень многое можете получить полезного. Так что дело очень нужное и важное. Тебе спасибо! Вперед",- сказал Путин.Мальчик также попросил Путина пожать ему руку, чтобы он смог передать это рукопожатие своему отцу, которого он не смог поздравить с днем рождения, и который очень уважает президента. Путин согласился и вместе со всеми присутствующими поздравил отца мальчика.

https://ria.ru/20220901/putin-1813796494.html

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813781280.html

https://ria.ru/20220901/putin-1813779071.html

россия

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, рязанская область, владимир путин