https://ria.ru/20220901/covid-19-1813665549.html

В России за сутки госпитализировали 4128 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4128 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2022

В России за сутки госпитализировали 4128 заболевших COVID-19

Почти 50 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 95 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T11:32

2022-09-01T11:32

2022-09-01T11:32

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Почти 50 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 95 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 4128 человек, на 2,5% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах, снижение - в 46, ситуация не изменилась в двух субъектах."Выздоровели за сутки 38 940 человек, или на 0,3% меньше в сравнении с 31 августа 2022 года Выявлен 49 761 новый случай COVID-19. Умерли за сутки 95 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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