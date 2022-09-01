https://ria.ru/20220901/covid-19-1813665549.html
В России за сутки госпитализировали 4128 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4128 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 01.09.2022
В России за сутки госпитализировали 4128 заболевших COVID-19
Почти 50 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 95 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T11:32
2022-09-01T11:32
2022-09-01T11:32
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771306971_0:78:3504:2048_1920x0_80_0_0_dfa6c6e7c4f42eaedf84901d83f5d1ad.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Почти 50 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, умерли 95 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в России госпитализированы 4128 человек, на 2,5% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 37 субъектах, снижение - в 46, ситуация не изменилась в двух субъектах."Выздоровели за сутки 38 940 человек, или на 0,3% меньше в сравнении с 31 августа 2022 года Выявлен 49 761 новый случай COVID-19. Умерли за сутки 95 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771306971_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_6c2c5b06b5c515dd0dfa4ade3e7930ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4128 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 49 761 случай COVID-19, выздоровели 38 940, умерли 95 человек