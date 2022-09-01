https://ria.ru/20220901/cherepovets-1813744624.html

Череповец получит дополнительно 300 миллионов рублей на новые трамваи

Череповец получит дополнительно 300 миллионов рублей на новые трамваи - РИА Новости, 01.09.2022

Череповец получит дополнительно 300 миллионов рублей на новые трамваи

Череповец получит дополнительно 300 миллионов рублей на покупку новых трамваев в рамках проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T15:10

2022-09-01T15:10

2022-09-01T15:10

вологодская область

череповец

общественный транспорт

трамвай

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ВОЛОГДА, 1 сен – РИА Новости. Череповец получит дополнительно 300 миллионов рублей на покупку новых трамваев в рамках проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Вологодской области.По его словам, на эти средства город планирует закупить 16 новых низкопольных трамваев вместимостью до 155 пассажиров с кондиционерами и USB-зарядками для мобильных устройств.Череповец – один из двенадцати городов в России, гдегородские промышленные предприятия совместно с Минприроды РФ разработали план по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду, и один из первых, где этот план актуализирован."И благодаря своевременной подготовке комплексного плана, согласованию квот выбросов Череповцу дополнительно выделяется 300 миллионов рублей в этом году на приобретение новых трамваев. В целом в результате плодотворной работы с Минприроды России за два года Вологодская область закупит дополнительно 16 трамвайных вагонов – восемь в этом году и восемь – в 2023 году", - сказал губернатор Кувшинников.По данным мэрии Череповца, с учетом 12 трамваев, поступивших в 2021 году, город обновит подвижной состав трамваев на 80%.

https://ria.ru/20220819/konkurs-1810784583.html

череповец

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

череповец, общественный транспорт, трамвай