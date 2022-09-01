https://ria.ru/20220901/cherepovets-1813744624.html
Череповец получит дополнительно 300 миллионов рублей на новые трамваи
Череповец получит дополнительно 300 миллионов рублей на новые трамваи - РИА Новости, 01.09.2022
Череповец получит дополнительно 300 миллионов рублей на новые трамваи
Череповец получит дополнительно 300 миллионов рублей на покупку новых трамваев в рамках проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:10
2022-09-01T15:10
2022-09-01T15:10
вологодская область
череповец
общественный транспорт
трамвай
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ВОЛОГДА, 1 сен – РИА Новости. Череповец получит дополнительно 300 миллионов рублей на покупку новых трамваев в рамках проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Вологодской области.По его словам, на эти средства город планирует закупить 16 новых низкопольных трамваев вместимостью до 155 пассажиров с кондиционерами и USB-зарядками для мобильных устройств.Череповец – один из двенадцати городов в России, гдегородские промышленные предприятия совместно с Минприроды РФ разработали план по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду, и один из первых, где этот план актуализирован."И благодаря своевременной подготовке комплексного плана, согласованию квот выбросов Череповцу дополнительно выделяется 300 миллионов рублей в этом году на приобретение новых трамваев. В целом в результате плодотворной работы с Минприроды России за два года Вологодская область закупит дополнительно 16 трамвайных вагонов – восемь в этом году и восемь – в 2023 году", - сказал губернатор Кувшинников.По данным мэрии Череповца, с учетом 12 трамваев, поступивших в 2021 году, город обновит подвижной состав трамваев на 80%.
https://ria.ru/20220819/konkurs-1810784583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
череповец, общественный транспорт, трамвай
Вологодская область, Череповец, Общественный транспорт, Трамвай
ВОЛОГДА, 1 сен – РИА Новости. Череповец получит дополнительно 300 миллионов рублей на покупку новых трамваев в рамках проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации Вологодской области.
По его словам, на эти средства город планирует закупить 16 новых низкопольных трамваев вместимостью до 155 пассажиров с кондиционерами и USB-зарядками для мобильных устройств.
Череповец
– один из двенадцати городов в России
, гдегородские промышленные предприятия совместно с Минприроды
РФ разработали план по снижению антропогенного воздействия на окружающую среду, и один из первых, где этот план актуализирован.
"И благодаря своевременной подготовке комплексного плана, согласованию квот выбросов Череповцу дополнительно выделяется 300 миллионов рублей в этом году на приобретение новых трамваев. В целом в результате плодотворной работы с Минприроды России за два года Вологодская область закупит дополнительно 16 трамвайных вагонов – восемь в этом году и восемь – в 2023 году", - сказал губернатор Кувшинников.
По данным мэрии Череповца, с учетом 12 трамваев, поступивших в 2021 году, город обновит подвижной состав трамваев на 80%.