https://ria.ru/20220901/bochkarev-1813736932.html

Бочкарев: на МЦД планируется построить 44 тоннеля, эстакады и путепровода

Бочкарев: на МЦД планируется построить 44 тоннеля, эстакады и путепровода - РИА Новости, 01.09.2022

Бочкарев: на МЦД планируется построить 44 тоннеля, эстакады и путепровода

На пересечении путей Московских центральных диаметров (МЦД) и автодорог планируется построить 44 тоннеля, путепровода и эстакады, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:47

2022-09-01T14:47

2022-09-01T14:47

стройкомплекс москвы

москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 1 сен - РИА Недвижимость. На пересечении путей Московских центральных диаметров (МЦД) и автодорог планируется построить 44 тоннеля, путепровода и эстакады, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Всего на протяжении Московских центральных диаметров предполагается построить 44 тоннеля, эстакады и путепровода. При этом, по мере разработки проектов развития городских территорий и возникновения необходимости, места расположений и число дорожных связок может измениться", – сказал Бочкарев.По его словам, наибольшее количество сооружений планируется возвести на МЦД-2 – 12 тоннелей и путепроводов. "Почти столько же дорожных сооружений планируется построить на МЦД-3 – 11 объектов. Чуть меньше запланировано на МЦД-1 и МЦД-5 – девять и восемь дорожных связок соответственно, а меньше всего – четыре сооружения – появятся на МЦД-4", – уточнил заммэра.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.

https://ria.ru/20220830/metro-1813081235.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

стройкомплекс москвы, москва, городское хозяйство москвы