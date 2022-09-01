https://ria.ru/20220901/bochkarev-1813736932.html
Бочкарев: на МЦД планируется построить 44 тоннеля, эстакады и путепровода
Бочкарев: на МЦД планируется построить 44 тоннеля, эстакады и путепровода - РИА Новости, 01.09.2022
Бочкарев: на МЦД планируется построить 44 тоннеля, эстакады и путепровода
На пересечении путей Московских центральных диаметров (МЦД) и автодорог планируется построить 44 тоннеля, путепровода и эстакады, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:47
2022-09-01T14:47
2022-09-01T14:47
стройкомплекс москвы
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_0:702:2392:2048_1920x0_80_0_0_fbe51b74bb1a9f6bb75d489d0eba0d10.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Недвижимость. На пересечении путей Московских центральных диаметров (МЦД) и автодорог планируется построить 44 тоннеля, путепровода и эстакады, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Всего на протяжении Московских центральных диаметров предполагается построить 44 тоннеля, эстакады и путепровода. При этом, по мере разработки проектов развития городских территорий и возникновения необходимости, места расположений и число дорожных связок может измениться", – сказал Бочкарев.По его словам, наибольшее количество сооружений планируется возвести на МЦД-2 – 12 тоннелей и путепроводов. "Почти столько же дорожных сооружений планируется построить на МЦД-3 – 11 объектов. Чуть меньше запланировано на МЦД-1 и МЦД-5 – девять и восемь дорожных связок соответственно, а меньше всего – четыре сооружения – появятся на МЦД-4", – уточнил заммэра.МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве и Московской области и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.
https://ria.ru/20220830/metro-1813081235.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229211_416:645:2287:2048_1920x0_80_0_0_33d54d60f65add638e99f34168044da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стройкомплекс москвы, москва, городское хозяйство москвы
Стройкомплекс Москвы, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 1 сен - РИА Недвижимость. На пересечении путей Московских центральных диаметров (МЦД) и автодорог планируется построить 44 тоннеля, путепровода и эстакады, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Всего на протяжении Московских центральных диаметров предполагается построить 44 тоннеля, эстакады и путепровода. При этом, по мере разработки проектов развития городских территорий и возникновения необходимости, места расположений и число дорожных связок может измениться", – сказал Бочкарев.
По его словам, наибольшее количество сооружений планируется возвести на МЦД-2 – 12 тоннелей и путепроводов. "Почти столько же дорожных сооружений планируется построить на МЦД-3 – 11 объектов. Чуть меньше запланировано на МЦД-1 и МЦД-5 – девять и восемь дорожных связок соответственно, а меньше всего – четыре сооружения – появятся на МЦД-4", – уточнил заммэра.
МЦД (Московские центральные диаметры) – проект реконструкции сквозных железнодорожных линий в Москве
и Московской области
и организации на них маршрутов пригородных электропоездов. К 2025 году планируется создать пять линий, связывающих подмосковные города беспересадочным железнодорожным сообщением через Москву. Движение по первым двум диаметрам (МЦД-1 и МЦД-2) открыли в ноябре 2019 года.