14:39 01.09.2022 (обновлено: 15:00 01.09.2022)
Лукашенко заявил, что Белоруссия до сих пор существует благодаря Берии
Президент Лукашенко заявил, что благодарен Берии за то, что у России есть ядерное оружие
© Фото : Официальный сайт Президента Республики БеларусьПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время открытого урока "Историческая память - дорога в будущее"
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время открытого урока "Историческая память - дорога в будущее"
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Ядерное оружие России сдерживает Запад от "растаптывания" Белоруссии, поэтому его можно считать оружием сдерживания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны.
"Лаврентий Берия - враг народа, но я думаю, что мы сегодня существуем, и еще крестовый поход "оттуда" (с запада - ред.) так и не начался через Белоруссию дальше на восток, потому что Берия был и возглавил процесс создания ядерного оружия… Это оружие сдерживания, они бы давно бы нас перемололи и растоптали, если бы не боялись ответа", - заявил Лукашенко, отметив, что имеет в виду возможный ответ Западу со стороны России.
По его словам, это доказывает, что нельзя "оплевывать" исторических личностей, потому что может оказаться, что их действия принесли значительную, пусть и неочевидную поначалу пользу.
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