https://ria.ru/20220901/belorussiya-1813733941.html

Лукашенко заявил, что Белоруссия до сих пор существует благодаря Берии

Лукашенко заявил, что Белоруссия до сих пор существует благодаря Берии - РИА Новости, 01.09.2022

Лукашенко заявил, что Белоруссия до сих пор существует благодаря Берии

Ядерное оружие России сдерживает Запад от "растаптывания" Белоруссии, поэтому его можно считать оружием сдерживания, заявил белорусский президент Александр... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:39

2022-09-01T14:39

2022-09-01T15:00

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белоруссия

россия

александр лукашенко

лаврентий берия

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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Ядерное оружие России сдерживает Запад от "растаптывания" Белоруссии, поэтому его можно считать оружием сдерживания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны."Лаврентий Берия - враг народа, но я думаю, что мы сегодня существуем, и еще крестовый поход "оттуда" (с запада - ред.) так и не начался через Белоруссию дальше на восток, потому что Берия был и возглавил процесс создания ядерного оружия… Это оружие сдерживания, они бы давно бы нас перемололи и растоптали, если бы не боялись ответа", - заявил Лукашенко, отметив, что имеет в виду возможный ответ Западу со стороны России.По его словам, это доказывает, что нельзя "оплевывать" исторических личностей, потому что может оказаться, что их действия принесли значительную, пусть и неочевидную поначалу пользу.

https://ria.ru/20220821/oruzhie-1810875817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, лаврентий берия