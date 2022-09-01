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Лукашенко заявил, что Белоруссия до сих пор существует благодаря Берии - РИА Новости, 01.09.2022
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Лукашенко заявил, что Белоруссия до сих пор существует благодаря Берии
Лукашенко заявил, что Белоруссия до сих пор существует благодаря Берии - РИА Новости, 01.09.2022
Лукашенко заявил, что Белоруссия до сих пор существует благодаря Берии
Ядерное оружие России сдерживает Запад от "растаптывания" Белоруссии, поэтому его можно считать оружием сдерживания, заявил белорусский президент Александр... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:39
2022-09-01T15:00
в мире
белоруссия
россия
александр лукашенко
лаврентий берия
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Ядерное оружие России сдерживает Запад от "растаптывания" Белоруссии, поэтому его можно считать оружием сдерживания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны."Лаврентий Берия - враг народа, но я думаю, что мы сегодня существуем, и еще крестовый поход "оттуда" (с запада - ред.) так и не начался через Белоруссию дальше на восток, потому что Берия был и возглавил процесс создания ядерного оружия… Это оружие сдерживания, они бы давно бы нас перемололи и растоптали, если бы не боялись ответа", - заявил Лукашенко, отметив, что имеет в виду возможный ответ Западу со стороны России.По его словам, это доказывает, что нельзя "оплевывать" исторических личностей, потому что может оказаться, что их действия принесли значительную, пусть и неочевидную поначалу пользу.
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в мире, белоруссия, россия, александр лукашенко, лаврентий берия
В мире, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Лаврентий Берия
14:39 01.09.2022 (обновлено: 15:00 01.09.2022)
 
Лукашенко заявил, что Белоруссия до сих пор существует благодаря Берии

Президент Лукашенко заявил, что благодарен Берии за то, что у России есть ядерное оружие

© Фото : Официальный сайт Президента Республики БеларусьПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время открытого урока "Историческая память - дорога в будущее"
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время открытого урока Историческая память - дорога в будущее - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время открытого урока "Историческая память - дорога в будущее"
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Ядерное оружие России сдерживает Запад от "растаптывания" Белоруссии, поэтому его можно считать оружием сдерживания, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны.
"Лаврентий Берия - враг народа, но я думаю, что мы сегодня существуем, и еще крестовый поход "оттуда" (с запада - ред.) так и не начался через Белоруссию дальше на восток, потому что Берия был и возглавил процесс создания ядерного оружия… Это оружие сдерживания, они бы давно бы нас перемололи и растоптали, если бы не боялись ответа", - заявил Лукашенко, отметив, что имеет в виду возможный ответ Западу со стороны России.
По его словам, это доказывает, что нельзя "оплевывать" исторических личностей, потому что может оказаться, что их действия принесли значительную, пусть и неочевидную поначалу пользу.
Военнослужащий разведгруппы ВС России, работающий на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
21 августа, 08:00
Как ядерное оружие обеспечит победу России на Украине
 
В миреБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоЛаврентий Берия
 
 
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