https://ria.ru/20220901/belorussiya-1813717586.html
Путин не предлагал Белоруссии войти в состав России, заявил Лукашенко
Путин не предлагал Белоруссии войти в состав России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2022
Путин не предлагал Белоруссии войти в состав России, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не получал предложения от президента РФ Владимира Путина о вхождении в состав России. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:01
2022-09-01T14:01
2022-09-01T15:04
александр лукашенко
россия
белоруссия
владимир путин
в мире
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МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не получал предложения от президента РФ Владимира Путина о вхождении в состав России.Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны."Никогда президент Путин мне не говорил: "слушай, давай ты в состав России входи", никогда", - заявил Лукашенко во время урока.По его словам, если бы у Москвы были планы по присоединению Минска, то были бы и соответствующие действия, например Россия продавала бы Белоруссии газ дороже. Он подчеркнул, что РФ делом показывает готовность выстраивать отношения с Белоруссией, но и Минск не позволяет подлостей по отношению к Москве."Это наш кусок земли, нам очень трудно, нас всегда делили, на клочья рвали. Нам независимость на голову свалилась неожиданно, надо было ее аккуратно взять", - подчеркнул Лукашенко.Он заверил, что при нем страна останется суверенной.
https://ria.ru/20220826/belorussiya-1812293593.html
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813712972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
14:01 01.09.2022 (обновлено: 15:04 01.09.2022)
Путин не предлагал Белоруссии войти в состав России, заявил Лукашенко
Лукашенко заявил, что Путин никогда не предлагал Белоруссии войти в состав России
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не получал предложения от президента РФ Владимира Путина о вхождении в состав России.
Президент Белоруссии
1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны.
"Никогда президент Путин мне не говорил: "слушай, давай ты в состав России
входи", никогда", - заявил Лукашенко во время урока.
По его словам, если бы у Москвы были планы по присоединению Минска, то были бы и соответствующие действия, например Россия продавала бы Белоруссии газ дороже. Он подчеркнул, что РФ делом показывает готовность выстраивать отношения с Белоруссией, но и Минск не позволяет подлостей по отношению к Москве.
"Это наш кусок земли, нам очень трудно, нас всегда делили, на клочья рвали. Нам независимость на голову свалилась неожиданно, надо было ее аккуратно взять", - подчеркнул Лукашенко.
Он заверил, что при нем страна останется суверенной.