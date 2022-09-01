Рейтинг@Mail.ru
Путин не предлагал Белоруссии войти в состав России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/belorussiya-1813717586.html
Путин не предлагал Белоруссии войти в состав России, заявил Лукашенко
Путин не предлагал Белоруссии войти в состав России, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.09.2022
Путин не предлагал Белоруссии войти в состав России, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не получал предложения от президента РФ Владимира Путина о вхождении в состав России. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:01
2022-09-01T15:04
александр лукашенко
россия
белоруссия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783334011_0:0:2982:1677_1920x0_80_0_0_0b1e84fe25f8dbc5baf2fcb6a92ea696.jpg
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не получал предложения от президента РФ Владимира Путина о вхождении в состав России.Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны."Никогда президент Путин мне не говорил: "слушай, давай ты в состав России входи", никогда", - заявил Лукашенко во время урока.По его словам, если бы у Москвы были планы по присоединению Минска, то были бы и соответствующие действия, например Россия продавала бы Белоруссии газ дороже. Он подчеркнул, что РФ делом показывает готовность выстраивать отношения с Белоруссией, но и Минск не позволяет подлостей по отношению к Москве."Это наш кусок земли, нам очень трудно, нас всегда делили, на клочья рвали. Нам независимость на голову свалилась неожиданно, надо было ее аккуратно взять", - подчеркнул Лукашенко.Он заверил, что при нем страна останется суверенной.
https://ria.ru/20220826/belorussiya-1812293593.html
https://ria.ru/20220901/ukraina-1813712972.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783334011_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3480e30662b723cf46e928eae54f4f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр лукашенко, россия, белоруссия, владимир путин, в мире
Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, В мире
14:01 01.09.2022 (обновлено: 15:04 01.09.2022)
 
Путин не предлагал Белоруссии войти в состав России, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Путин никогда не предлагал Белоруссии войти в состав России

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 1 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не получал предложения от президента РФ Владимира Путина о вхождении в состав России.
Президент Белоруссии 1 сентября проводит открытый онлайн-урок для всех школ и вузов страны.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 13:29Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко опроверг заявления, что Путин не признает суверенитет Белоруссии
"Никогда президент Путин мне не говорил: "слушай, давай ты в состав России входи", никогда", - заявил Лукашенко во время урока.
По его словам, если бы у Москвы были планы по присоединению Минска, то были бы и соответствующие действия, например Россия продавала бы Белоруссии газ дороже. Он подчеркнул, что РФ делом показывает готовность выстраивать отношения с Белоруссией, но и Минск не позволяет подлостей по отношению к Москве.
"Это наш кусок земли, нам очень трудно, нас всегда делили, на клочья рвали. Нам независимость на голову свалилась неожиданно, надо было ее аккуратно взять", - подчеркнул Лукашенко.
Он заверил, что при нем страна останется суверенной.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
13:44Специальная военная операция на Украине
Лукашенко уверен, что Россия не может проиграть на Украине
 
Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала