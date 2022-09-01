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В Челябинске проверят информацию о застрявших на аттракционе подростках - РИА Новости, 01.09.2022
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В Челябинске проверят информацию о застрявших на аттракционе подростках
В Челябинске проверят информацию о застрявших на аттракционе подростках - РИА Новости, 01.09.2022
В Челябинске проверят информацию о застрявших на аттракционе подростках
Следственные органы проверяют информацию о том, что подростки на несколько минут застряли вниз головой на аттракционе в экстрим-парке в Челябинске, сообщило в... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T15:43
2022-09-01T15:43
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию о том, что подростки на несколько минут застряли вниз головой на аттракционе в экстрим-парке в Челябинске, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.По данным местных СМИ, инцидент произошел 28 августа в экстрим-парке CrazyLand в Челябинске. Там девочки-подростки застряли на аттракционе, оказавшись вниз головой. Так они провисели около 20 минут, пока им не принесли стремянки."В региональных СМИ размещена информация о том, что в экстрим-парке в Центральном районе областного центра подростки на несколько минут застряли на аттракционе головой вниз, после чего им оказывалась медицинская помощь. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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происшествия, челябинск, россия, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
15:43 01.09.2022
 
В Челябинске проверят информацию о застрявших на аттракционе подростках

В Челябинске проверят информацию о застрявших вниз головой на аттракционе подростках

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДевушка катается на горных качелях
Девушка катается на горных качелях - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Девушка катается на горных качелях. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 сен – РИА Новости. Следственные органы проверяют информацию о том, что подростки на несколько минут застряли вниз головой на аттракционе в экстрим-парке в Челябинске, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.
По данным местных СМИ, инцидент произошел 28 августа в экстрим-парке CrazyLand в Челябинске. Там девочки-подростки застряли на аттракционе, оказавшись вниз головой. Так они провисели около 20 минут, пока им не принесли стремянки.
"В региональных СМИ размещена информация о том, что в экстрим-парке в Центральном районе областного центра подростки на несколько минут застряли на аттракционе головой вниз, после чего им оказывалась медицинская помощь. По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЧелябинскРоссияЧелябинская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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