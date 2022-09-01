Минфин Британии ушел от ответа на вопрос об изъятии активов России
Глава Минфина Британии Захави не ответил на вопрос об изъятии активов России для Украины
Министерство финансов Великобритании в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава минфина Великобритании Надим Захави ушел от прямого ответа на вопрос о возможности изъять замороженные активы Российской Федерации для восстановления Украины.
"Одна из главных сил Соединенного Королевства – наша законодательная база, наша законодательная система. Это привлекает инвестиции, государства… Таким образом, важен законный процесс и использование правильных международных институтов, если будет рассматриваться вопрос о репарациях (России для Украины)", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности конфискации активов РФ для восстановления Украины. Трансляция интервью велась на сайте Института американского предпринимательства.
Захави добавил, что европейские страны должны помогать Украине, предоставляя обещанные финансовые средства и наращивая импорт из Украины.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
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