https://ria.ru/20220901/aktivy-1813850423.html

Минфин Британии ушел от ответа на вопрос об изъятии активов России

Минфин Британии ушел от ответа на вопрос об изъятии активов России - РИА Новости, 01.09.2022

Минфин Британии ушел от ответа на вопрос об изъятии активов России

Глава минфина Великобритании Надим Захави ушел от прямого ответа на вопрос о возможности изъять замороженные активы Российской Федерации для восстановления... РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T20:19

2022-09-01T20:19

2022-09-01T20:19

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава минфина Великобритании Надим Захави ушел от прямого ответа на вопрос о возможности изъять замороженные активы Российской Федерации для восстановления Украины."Одна из главных сил Соединенного Королевства – наша законодательная база, наша законодательная система. Это привлекает инвестиции, государства… Таким образом, важен законный процесс и использование правильных международных институтов, если будет рассматриваться вопрос о репарациях (России для Украины)", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности конфискации активов РФ для восстановления Украины. Трансляция интервью велась на сайте Института американского предпринимательства.Захави добавил, что европейские страны должны помогать Украине, предоставляя обещанные финансовые средства и наращивая импорт из Украины.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.

https://ria.ru/20220824/aktivy-1811724744.html

https://ria.ru/20220801/zamorozka-1806427297.html

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экономика, россия, сша, украина, великобритания