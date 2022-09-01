Рейтинг@Mail.ru
Минфин Британии ушел от ответа на вопрос об изъятии активов России - РИА Новости, 01.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220901/aktivy-1813850423.html
Минфин Британии ушел от ответа на вопрос об изъятии активов России
Минфин Британии ушел от ответа на вопрос об изъятии активов России - РИА Новости, 01.09.2022
Минфин Британии ушел от ответа на вопрос об изъятии активов России
Глава минфина Великобритании Надим Захави ушел от прямого ответа на вопрос о возможности изъять замороженные активы Российской Федерации для восстановления... РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T20:19
2022-09-01T20:19
экономика
россия
сша
украина
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/62/1514296246_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0c7461a5cffc639318a02914ab712d37.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава минфина Великобритании Надим Захави ушел от прямого ответа на вопрос о возможности изъять замороженные активы Российской Федерации для восстановления Украины."Одна из главных сил Соединенного Королевства – наша законодательная база, наша законодательная система. Это привлекает инвестиции, государства… Таким образом, важен законный процесс и использование правильных международных институтов, если будет рассматриваться вопрос о репарациях (России для Украины)", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности конфискации активов РФ для восстановления Украины. Трансляция интервью велась на сайте Института американского предпринимательства.Захави добавил, что европейские страны должны помогать Украине, предоставляя обещанные финансовые средства и наращивая импорт из Украины.Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
https://ria.ru/20220824/aktivy-1811724744.html
https://ria.ru/20220801/zamorozka-1806427297.html
россия
сша
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151429/62/1514296246_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_3018fbfaf3a3418762103258c7561687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, сша, украина, великобритания
Экономика, Россия, США, Украина, Великобритания
20:19 01.09.2022
 
Минфин Британии ушел от ответа на вопрос об изъятии активов России

Глава Минфина Британии Захави не ответил на вопрос об изъятии активов России для Украины

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство финансов Великобритании в Лондоне
Министерство финансов Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Министерство финансов Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Глава минфина Великобритании Надим Захави ушел от прямого ответа на вопрос о возможности изъять замороженные активы Российской Федерации для восстановления Украины.
"Одна из главных сил Соединенного Королевства – наша законодательная база, наша законодательная система. Это привлекает инвестиции, государства… Таким образом, важен законный процесс и использование правильных международных институтов, если будет рассматриваться вопрос о репарациях (России для Украины)", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о возможности конфискации активов РФ для восстановления Украины. Трансляция интервью велась на сайте Института американского предпринимательства.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 06:40
На Украине рассказали, как Запад может попробовать украсть активы России
Захави добавил, что европейские страны должны помогать Украине, предоставляя обещанные финансовые средства и наращивая импорт из Украины.
Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, говоря о возможности передачи замороженных финансов России Киеву, заявил, что США и Европа, присвоив однажды то, что им не принадлежит, потеряют доверие собственников. Он также отмечал, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам президента РФ, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 14:29
Франция заморозила российские активы более чем на миллиард евро
 
ЭкономикаРоссияСШАУкраинаВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала