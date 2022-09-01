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"Энергоатом" заявил, что Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 01.09.2022
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"Энергоатом" заявил, что Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме
"Энергоатом" заявил, что Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 01.09.2022
"Энергоатом" заявил, что Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме
Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, все ее объекты находятся под усиленной охраной. РИА Новости, 01.09.2022
2022-09-01T14:26
2022-09-01T14:26
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, все ее объекты находятся под усиленной охраной."1 сентября 2022 года Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме. Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещения, здания, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты ОП ХАЭС под усиленной охраной", - сообщает пресс-служба компании в Telegram.Накануне международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело успешно инспекцию на Хмельницкой АЭС, сообщили в государственной инспекции ядерного регулирования. По информации ведомства, на станции в период с 27 по 31 августа 2022 года была осуществлена инспекция специалистами агентства с участием инспектора Госатомрегулирования. Отмечается, что целью визита МАГАТЭ на станцию была проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.Миссия МАГАТЭ в среду отправилась из Киева в Запорожье, чтобы затем прибыть для инспекции на Запорожскую АЭС.
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в мире, киев, запорожье, хмельницкая аэс, магатэ, энергоатом, запорожская аэс
В мире, Киев, Запорожье, Хмельницкая АЭС, МАГАТЭ, Энергоатом, Запорожская АЭС
14:26 01.09.2022
 
"Энергоатом" заявил, что Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме

Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме

© Фото : Хмельницька АЕСБлочный щит управления второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции
Блочный щит управления второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© Фото : Хмельницька АЕС
Блочный щит управления второго энергоблока Хмельницкой атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, все ее объекты находятся под усиленной охраной.
"1 сентября 2022 года Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме. Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещения, здания, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты ОП ХАЭС под усиленной охраной", - сообщает пресс-служба компании в Telegram.
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Накануне международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело успешно инспекцию на Хмельницкой АЭС, сообщили в государственной инспекции ядерного регулирования. По информации ведомства, на станции в период с 27 по 31 августа 2022 года была осуществлена инспекция специалистами агентства с участием инспектора Госатомрегулирования. Отмечается, что целью визита МАГАТЭ на станцию была проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.
Миссия МАГАТЭ в среду отправилась из Киева в Запорожье, чтобы затем прибыть для инспекции на Запорожскую АЭС.
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В миреКиевЗапорожьеХмельницкая АЭСМАГАТЭЭнергоатомЗапорожская АЭС
 
 
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