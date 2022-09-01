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"Энергоатом" заявил, что Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме

"Энергоатом" заявил, что Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме - РИА Новости, 01.09.2022

"Энергоатом" заявил, что Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме

Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, все ее объекты находятся под усиленной охраной. РИА Новости, 01.09.2022

2022-09-01T14:26

2022-09-01T14:26

2022-09-01T14:26

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинская компания "Энергоатом" сообщила, что Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме, все ее объекты находятся под усиленной охраной."1 сентября 2022 года Хмельницкая АЭС работает в штатном режиме. Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещения, здания, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты ОП ХАЭС под усиленной охраной", - сообщает пресс-служба компании в Telegram.Накануне международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело успешно инспекцию на Хмельницкой АЭС, сообщили в государственной инспекции ядерного регулирования. По информации ведомства, на станции в период с 27 по 31 августа 2022 года была осуществлена инспекция специалистами агентства с участием инспектора Госатомрегулирования. Отмечается, что целью визита МАГАТЭ на станцию была проверка отсутствия незаявленного ядерного материала.Миссия МАГАТЭ в среду отправилась из Киева в Запорожье, чтобы затем прибыть для инспекции на Запорожскую АЭС.

https://ria.ru/20220901/zaes-1813654893.html

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в мире, киев, запорожье, хмельницкая аэс, магатэ, энергоатом, запорожская аэс