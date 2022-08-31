https://ria.ru/20220831/znaniya-1813408150.html

Песков заявил, что конкуренция за знания ускоряется с каждым годом

Песков заявил, что конкуренция за знания ускоряется с каждым годом - РИА Новости, 31.08.2022

Песков заявил, что конкуренция за знания ускоряется с каждым годом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что конкуренция за знания ускоряется с каждым годом, сейчас невозможно просто закончить вуз и проработать... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:28

2022-08-31T13:28

2022-08-31T13:28

общество

образование - общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что конкуренция за знания ускоряется с каждым годом, сейчас невозможно просто закончить вуз и проработать с полученными там знаниями всю жизнь.По его словам, это вынуждает людей постоянно совершенствовать свои знания."Конкуренция за знание, конкуренция за новации, будь то технологии или другие области, эта конкуренция стала ускоряться с каждым годом. Конечно, выдерживать ее тяжело, но вы должны все области своих знаний постоянно совершенствовать и делать апдейт", - отметил он.

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россия

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Ольга Фомченкова

общество, образование - общество, россия, дмитрий песков