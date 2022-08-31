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Песков заявил, что конкуренция за знания ускоряется с каждым годом - РИА Новости, 31.08.2022
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Песков заявил, что конкуренция за знания ускоряется с каждым годом
Песков заявил, что конкуренция за знания ускоряется с каждым годом - РИА Новости, 31.08.2022
Песков заявил, что конкуренция за знания ускоряется с каждым годом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что конкуренция за знания ускоряется с каждым годом, сейчас невозможно просто закончить вуз и проработать... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:28
2022-08-31T13:28
общество
образование - общество
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что конкуренция за знания ускоряется с каждым годом, сейчас невозможно просто закончить вуз и проработать с полученными там знаниями всю жизнь.По его словам, это вынуждает людей постоянно совершенствовать свои знания."Конкуренция за знание, конкуренция за новации, будь то технологии или другие области, эта конкуренция стала ускоряться с каждым годом. Конечно, выдерживать ее тяжело, но вы должны все области своих знаний постоянно совершенствовать и делать апдейт", - отметил он.
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общество, образование - общество, россия, дмитрий песков
Общество, Образование - Общество, Россия, Дмитрий Песков
13:28 31.08.2022
 
Песков заявил, что конкуренция за знания ускоряется с каждым годом

Пресс-секретарь президента Песков: конкуренция за знания ускоряется с каждым годом

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФедеральный просветительский марафон "Знание"
Федеральный просветительский марафон Знание - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Федеральный просветительский марафон "Знание". Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что конкуренция за знания ускоряется с каждым годом, сейчас невозможно просто закончить вуз и проработать с полученными там знаниями всю жизнь.
"Наверное, 20-30 лет назад можно было закончить институт и проработать всю жизнь, сейчас это невозможно сделать, сейчас нужно учиться постоянно. Потому что если вы не будете это делать, вы отстанете от других, вы не сможете выиграть конкуренцию", - сказал Песков, отвечая на вопросы журналистов во время открытия просветительского марафона "Знание" в Москве.
По его словам, это вынуждает людей постоянно совершенствовать свои знания.
"Конкуренция за знание, конкуренция за новации, будь то технологии или другие области, эта конкуренция стала ускоряться с каждым годом. Конечно, выдерживать ее тяжело, но вы должны все области своих знаний постоянно совершенствовать и делать апдейт", - отметил он.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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