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Мультфильмы, концерты и мастер-классы: как в Москве отметят День знаний - РИА Новости, 31.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220831/znaniya-1813354432.html
Мультфильмы, концерты и мастер-классы: как в Москве отметят День знаний
Мультфильмы, концерты и мастер-классы: как в Москве отметят День знаний - РИА Новости, 31.08.2022
Мультфильмы, концерты и мастер-классы: как в Москве отметят День знаний
Городские парки, библиотеки, школы искусств и кинотеатры подготовили тематическую программу для детей и их родителей к 1 сентября. Всего пройдёт более 160... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:23
2022-08-31T12:23
культура
новости культуры
наталья сергунина
эдуард успенский
москва
москино
союзмультфильм
день знаний
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Городские парки, библиотеки, школы искусств и кинотеатры подготовили тематическую программу для детей и их родителей к 1 сентября. Всего пройдёт более 160 мероприятий, сообщается на сайте мэра Москвы. В парке "Кузьминки" творческая и познавательная программа Дня знаний открывается в 13.00. Для посетителей пройдут мастер-классы по графике и скетчингу, лекция по робототехнике. Парк Дружбы приглашает на кинопоказ, организованный вместе со студией "Союзмультфильм". 1 сентября в уютной беседке около амфитеатра можно будет посмотреть сериал о приключениях героев писателя Эдуарда Успенского, в том числе выпуск "Чебурашка идет в школу". Начало в 19.00."В ландшафтном парке "Митино" 1 сентября пройдет квест. Участники смогут проверить свои знания в области экологии и узнать новые интересные факты о природе. Начало в 15.00. На главной сцене парка "Фили" в 17.00 выступят два юношеских творческих коллектива — танцевальный и вокальный", — говорится в сообщении. "В 10.00 в Доме культуры "Берендей" на проспекте Маршала Жукова начальная школа студии "Вектор" проведет мероприятие "Бал талантов во Дворце знаний". В 17.00 в саду имени Баумана состоится концерт с участием ансамбля песни и танца имени Дунаевского", — рассказывается в публикации.Первого и второго сентября в кинотеатрах сети "Москино" запланированы показы советских фильмов о школе. Среди них ленты "Точка, точка, запятая", "Ох уж эта Настя!", "Чудак из пятого "Б" и "Кыш и Двапортфеля".Праздничную программу также подготовили в музыкальных школах имени Э.Г. Гилельса, С.Я. Лемешева и А.И. Хачатуряна.
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новости культуры, наталья сергунина, эдуард успенский, москва, москино, союзмультфильм, день знаний, куда сходить
Культура, Новости культуры, Наталья Сергунина, Эдуард Успенский, Москва, Москино, Союзмультфильм, День знаний, куда сходить
12:23 31.08.2022
 
Мультфильмы, концерты и мастер-классы: как в Москве отметят День знаний

Парки и культурные центры Москвы подготовили более 160 мероприятий ко Дню знаний

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкУченики школы №117 в Москве выпустили воздушные шары в небо во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний
Ученики школы №117 в Москве выпустили воздушные шары в небо во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Городские парки, библиотеки, школы искусств и кинотеатры подготовили тематическую программу для детей и их родителей к 1 сентября. Всего пройдёт более 160 мероприятий, сообщается на сайте мэра Москвы.
"Горожан ждут концерты, мастер-классы, викторины, театральные постановки и показы мультфильмов", — говорит заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В парке "Кузьминки" творческая и познавательная программа Дня знаний открывается в 13.00. Для посетителей пройдут мастер-классы по графике и скетчингу, лекция по робототехнике. Парк Дружбы приглашает на кинопоказ, организованный вместе со студией "Союзмультфильм". 1 сентября в уютной беседке около амфитеатра можно будет посмотреть сериал о приключениях героев писателя Эдуарда Успенского, в том числе выпуск "Чебурашка идет в школу". Начало в 19.00.
ландшафтном парке "Митино" 1 сентября пройдет квест. Участники смогут проверить свои знания в области экологии и узнать новые интересные факты о природе. Начало в 15.00. На главной сцене парка "Фили" в 17.00 выступят два юношеских творческих коллектива — танцевальный и вокальный", — говорится в сообщении.
© Фото : МосгорпаркСад им. Баумана
Сад им. Баумана - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Мосгорпарк
Сад им. Баумана
"В 10.00 в Доме культуры "Берендей" на проспекте Маршала Жукова начальная школа студии "Вектор" проведет мероприятие "Бал талантов во Дворце знаний". В 17.00 в саду имени Баумана состоится концерт с участием ансамбля песни и танца имени Дунаевского", — рассказывается в публикации.
Первого и второго сентября в кинотеатрах сети "Москино" запланированы показы советских фильмов о школе. Среди них ленты "Точка, точка, запятая", "Ох уж эта Настя!", "Чудак из пятого "Б" и "Кыш и Двапортфеля".
Праздничную программу также подготовили в музыкальных школах имени Э.Г. Гилельса, С.Я. Лемешева и А.И. Хачатуряна.
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КультураНовости культурыНаталья СергунинаЭдуард УспенскийМоскваМоскиноСоюзмультфильмДень знанийкуда сходить
 
 
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