https://ria.ru/20220831/zhara-1813460029.html

В Сочи объявили штормовое предупреждение

В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 31.08.2022

В Сочи объявили штормовое предупреждение

Сильная жара прогнозируется в Сочи до 1 сентября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает в среду ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T15:54

2022-08-31T15:54

2022-08-31T15:54

туризм

сочи

новости - туризм

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593007882_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_459cd84a4baf8af9a09ff5f514ed205d.jpg

СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Сильная жара прогнозируется в Сочи до 1 сентября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает в среду ГУМЧС по Краснодарскому краю."С 15-16 часов и до конца суток дня 31 августа, а также в дневные и вечерние часы 1 сентября на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36, +37°C", - говорится в релизе.Спасатели не рекомендуют употреблять в это время спиртные напитки, носить темную одежду, находиться долго на солнце.Во вторник в пресс-службе Сочинского национального парка рассказывали, что из-за высокой температуры высохли три водопада в районе Агурского ущелья.В горных районах курорта до 2 сентября сохранится пожароопасность высокого, четвертого класса.

https://ria.ru/20220831/buluus-1813405815.html

https://ria.ru/20220831/sochi-1813081422.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, новости - туризм, туризм