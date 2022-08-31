https://ria.ru/20220831/zhara-1813460029.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 31.08.2022
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Сильная жара прогнозируется в Сочи до 1 сентября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает в среду ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:54
2022-08-31T15:54
2022-08-31T15:54
туризм
сочи
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593007882_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_459cd84a4baf8af9a09ff5f514ed205d.jpg
СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Сильная жара прогнозируется в Сочи до 1 сентября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает в среду ГУМЧС по Краснодарскому краю."С 15-16 часов и до конца суток дня 31 августа, а также в дневные и вечерние часы 1 сентября на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36, +37°C", - говорится в релизе.Спасатели не рекомендуют употреблять в это время спиртные напитки, носить темную одежду, находиться долго на солнце.Во вторник в пресс-службе Сочинского национального парка рассказывали, что из-за высокой температуры высохли три водопада в районе Агурского ущелья.В горных районах курорта до 2 сентября сохранится пожароопасность высокого, четвертого класса.
https://ria.ru/20220831/buluus-1813405815.html
https://ria.ru/20220831/sochi-1813081422.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593007882_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_2b7b1013479ec791ae1e5292d568dcfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, новости - туризм, туризм
Туризм, Сочи, Новости - Туризм, Туризм
В Сочи объявили штормовое предупреждение
ГУМЧС по Краснодарскому краю: в Сочи из-за сильной жары объявили штормовое предупреждение