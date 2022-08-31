Рейтинг@Mail.ru
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220831/zhara-1813460029.html
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 31.08.2022
В Сочи объявили штормовое предупреждение
Сильная жара прогнозируется в Сочи до 1 сентября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает в среду ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:54
2022-08-31T15:54
туризм
сочи
новости - туризм
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593007882_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_459cd84a4baf8af9a09ff5f514ed205d.jpg
СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Сильная жара прогнозируется в Сочи до 1 сентября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает в среду ГУМЧС по Краснодарскому краю."С 15-16 часов и до конца суток дня 31 августа, а также в дневные и вечерние часы 1 сентября на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36, +37°C", - говорится в релизе.Спасатели не рекомендуют употреблять в это время спиртные напитки, носить темную одежду, находиться долго на солнце.Во вторник в пресс-службе Сочинского национального парка рассказывали, что из-за высокой температуры высохли три водопада в районе Агурского ущелья.В горных районах курорта до 2 сентября сохранится пожароопасность высокого, четвертого класса.
https://ria.ru/20220831/buluus-1813405815.html
https://ria.ru/20220831/sochi-1813081422.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593007882_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_2b7b1013479ec791ae1e5292d568dcfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, новости - туризм, туризм
Туризм, Сочи, Новости - Туризм, Туризм
15:54 31.08.2022
 
В Сочи объявили штормовое предупреждение

ГУМЧС по Краснодарскому краю: в Сочи из-за сильной жары объявили штормовое предупреждение

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдых в Сочи
Отдых в Сочи - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Отдых в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 31 авг – РИА Новости. Сильная жара прогнозируется в Сочи до 1 сентября, в городе объявлено штормовое предупреждение, сообщает в среду ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"С 15-16 часов и до конца суток дня 31 августа, а также в дневные и вечерние часы 1 сентября на территории Сочи ожидается сильная жара, температура воздуха в отдельных районах достигнет +36, +37°C", - говорится в релизе.
Вид на лесные пожары в Республике Саха (Якутия) с борта вертолета - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 13:18Туризм
В Якутии из-за жары и пожаров растаял ледяной пляж Булуус
Спасатели не рекомендуют употреблять в это время спиртные напитки, носить темную одежду, находиться долго на солнце.
Во вторник в пресс-службе Сочинского национального парка рассказывали, что из-за высокой температуры высохли три водопада в районе Агурского ущелья.
В горных районах курорта до 2 сентября сохранится пожароопасность высокого, четвертого класса.
Отдыхающие на пляже в Нижнеимеретинской бухте города Сочи - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 06:45Туризм
Эксперт оценил спрос на отдых в Сочи в бархатный сезон
 
ТуризмСочиНовости - ТуризмТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала