https://ria.ru/20220831/zemletryasenie-1813425220.html

В Греции произошло землетрясение

В Греции произошло землетрясение - РИА Новости, 31.08.2022

В Греции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле греческого острова Самос в восточной части Эгейского моря, сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T14:21

2022-08-31T14:21

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АФИНЫ, 31 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло возле греческого острова Самос в восточной части Эгейского моря, сообщает сейсмологическая лаборатория Афинского университета.До этого здесь же произошло землетрясение магнитудой 4,7. Через 15 минут, в 13.10 по местному времени (совпадает с московским), зафиксирован толчок магнитудой 5,3.Его очаг находился в 23 километрах южнее Самоса на глубине 12 километров.Информации о пострадавших и ущербе пока нет.

https://ria.ru/20220829/indoneziya-1812781071.html

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