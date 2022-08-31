11:39 31.08.2022 (обновлено: 13:41 31.08.2022)
МИД: тема закупки БПЛА Россией у Ирана вбрасывалась в американские СМИ
В МИД заявили, что тема закупки БПЛА Россией у Ирана вбрасывалась в американские СМИ
© Фото : Минобороны РоссииТренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в провинции Исфахан, Иран
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в провинции Исфахан, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сообщения о закупке Россией беспилотников у Ирана искусственно вбрасывались в американские СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Эта тема искусственно вбрасывалась в американские средства массовой информации. В том числе со стороны Washington Post искусственно раскручивалась", — сказала Захарова на брифинге.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников, заявил во вторник, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
Захарова добавила, что вопрос закупки не будет обсуждаться на сегодняшних переговорах министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.
"Ранее помощник президента России обозначил, что закупка беспилотников не обсуждалась в ходе встреч президента России с иранским руководством в Тегеране 19 июля. Указанная тема не стоит на повестке дня сегодняшних переговоров", — сказала она на брифинге.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.