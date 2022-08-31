https://ria.ru/20220831/zakupki-1813370669.html

МИД: тема закупки БПЛА Россией у Ирана вбрасывалась в американские СМИ

МИД: тема закупки БПЛА Россией у Ирана вбрасывалась в американские СМИ - РИА Новости, 31.08.2022

МИД: тема закупки БПЛА Россией у Ирана вбрасывалась в американские СМИ

Сообщения о закупке Россией беспилотников у Ирана искусственно вбрасывались в американские СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T11:39

2022-08-31T11:39

2022-08-31T13:41

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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сообщения о закупке Россией беспилотников у Ирана искусственно вбрасывались в американские СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Эта тема искусственно вбрасывалась в американские средства массовой информации. В том числе со стороны Washington Post искусственно раскручивалась", — сказала Захарова на брифинге.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников, заявил во вторник, что это издание в последнее время публикует много вбросов.Захарова добавила, что вопрос закупки не будет обсуждаться на сегодняшних переговорах министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном."Ранее помощник президента России обозначил, что закупка беспилотников не обсуждалась в ходе встреч президента России с иранским руководством в Тегеране 19 июля. Указанная тема не стоит на повестке дня сегодняшних переговоров", — сказала она на брифинге.Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20220831/iran-1813373738.html

https://ria.ru/20220830/bpla-1813283519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, иран, сша, сергей лавров, хоссейн амир абдоллахиян, мид ирана, тегеран (город)