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МИД: тема закупки БПЛА Россией у Ирана вбрасывалась в американские СМИ - РИА Новости, 31.08.2022
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МИД: тема закупки БПЛА Россией у Ирана вбрасывалась в американские СМИ
МИД: тема закупки БПЛА Россией у Ирана вбрасывалась в американские СМИ - РИА Новости, 31.08.2022
МИД: тема закупки БПЛА Россией у Ирана вбрасывалась в американские СМИ
Сообщения о закупке Россией беспилотников у Ирана искусственно вбрасывались в американские СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:39
2022-08-31T13:41
в мире
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иран
сша
сергей лавров
хоссейн амир абдоллахиян
мид ирана
тегеран (город)
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сообщения о закупке Россией беспилотников у Ирана искусственно вбрасывались в американские СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова."Эта тема искусственно вбрасывалась в американские средства массовой информации. В том числе со стороны Washington Post искусственно раскручивалась", — сказала Захарова на брифинге.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников, заявил во вторник, что это издание в последнее время публикует много вбросов.Захарова добавила, что вопрос закупки не будет обсуждаться на сегодняшних переговорах министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном."Ранее помощник президента России обозначил, что закупка беспилотников не обсуждалась в ходе встреч президента России с иранским руководством в Тегеране 19 июля. Указанная тема не стоит на повестке дня сегодняшних переговоров", — сказала она на брифинге.Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.
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в мире, россия, иран, сша, сергей лавров, хоссейн амир абдоллахиян, мид ирана, тегеран (город)
В мире, Россия, Иран, США, Сергей Лавров, Хоссейн Амир Абдоллахиян, МИД Ирана, Тегеран (город)
11:39 31.08.2022 (обновлено: 13:41 31.08.2022)
 
МИД: тема закупки БПЛА Россией у Ирана вбрасывалась в американские СМИ

В МИД заявили, что тема закупки БПЛА Россией у Ирана вбрасывалась в американские СМИ

© Фото : Минобороны РоссииТренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в провинции Исфахан, Иран
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в провинции Исфахан, Иран - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© Фото : Минобороны России
Тренировочные полеты беспилотных летательных аппаратов в провинции Исфахан, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Сообщения о закупке Россией беспилотников у Ирана искусственно вбрасывались в американские СМИ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Эта тема искусственно вбрасывалась в американские средства массовой информации. В том числе со стороны Washington Post искусственно раскручивалась", — сказала Захарова на брифинге.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
11:49
Россия и Иран продолжат сотрудничество без диктата Запада, заявил Лавров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о поставке иранских беспилотников, заявил во вторник, что это издание в последнее время публикует много вбросов.
Захарова добавила, что вопрос закупки не будет обсуждаться на сегодняшних переговорах министра иностранных дел Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахияном.
"Ранее помощник президента России обозначил, что закупка беспилотников не обсуждалась в ходе встреч президента России с иранским руководством в Тегеране 19 июля. Указанная тема не стоит на повестке дня сегодняшних переговоров", — сказала она на брифинге.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США считают, что Иран якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Ирана бригадный генерал Хосейн Дехган - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
Вчера, 22:33
США считают, что Россия якобы получила первую партию беспилотников из Ирана
 
В миреРоссияИранСШАСергей ЛавровХоссейн Амир АбдоллахиянМИД ИранаТегеран (город)
 
 
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