https://ria.ru/20220831/zakharchenko-1813321825.html

Мечта Захарченко об освобождении Донбасса исполнится, заявил Аксенов

Мечта Захарченко об освобождении Донбасса исполнится, заявил Аксенов - РИА Новости, 31.08.2022

Мечта Захарченко об освобождении Донбасса исполнится, заявил Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину гибели в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко выразил уверенность, что мечта руководителя республики об... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T08:54

2022-08-31T08:54

2022-08-31T08:54

в мире

донецкая народная республика

донбасс

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александр захарченко

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину гибели в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко выразил уверенность, что мечта руководителя республики об освобождении Донбасса от украинской оккупации исполнится.Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб в результате теракта 31 августа 2018 года."Захарченко – настоящий народный герой. Он был мужественным и отважным человеком, патриотом Донбасса и России, лидером, который вел за собой людей. Знал его лично. Александр Владимирович приезжал в Крым, всегда интересовался развитием нашей республики, нашим опытом интеграции в Россию. Он никогда не сомневался ни в полном освобождении Донбасса от украинской оккупации, ни в воссоединении народных республик с исторической Родиной. Скоро его мечта исполнится. А тем, кто смеялся над его словами о том, что придет время, и ополченцы возьмут Киев, сегодня не до смеха", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220720/omsk-1803670998.html

донецкая народная республика

донбасс

россия

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, донбасс, россия, александр захарченко, республика крым, сергей аксенов (политик)