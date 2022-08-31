https://ria.ru/20220831/zakharchenko-1813321825.html
Мечта Захарченко об освобождении Донбасса исполнится, заявил Аксенов
Мечта Захарченко об освобождении Донбасса исполнится, заявил Аксенов - РИА Новости, 31.08.2022
Мечта Захарченко об освобождении Донбасса исполнится, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину гибели в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко выразил уверенность, что мечта руководителя республики об... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T08:54
2022-08-31T08:54
2022-08-31T08:54
в мире
донецкая народная республика
донбасс
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александр захарченко
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину гибели в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко выразил уверенность, что мечта руководителя республики об освобождении Донбасса от украинской оккупации исполнится.Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб в результате теракта 31 августа 2018 года."Захарченко – настоящий народный герой. Он был мужественным и отважным человеком, патриотом Донбасса и России, лидером, который вел за собой людей. Знал его лично. Александр Владимирович приезжал в Крым, всегда интересовался развитием нашей республики, нашим опытом интеграции в Россию. Он никогда не сомневался ни в полном освобождении Донбасса от украинской оккупации, ни в воссоединении народных республик с исторической Родиной. Скоро его мечта исполнится. А тем, кто смеялся над его словами о том, что придет время, и ополченцы возьмут Киев, сегодня не до смеха", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220720/omsk-1803670998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донбасс, россия, александр захарченко, республика крым, сергей аксенов (политик)
В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Россия, Александр Захарченко, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Мечта Захарченко об освобождении Донбасса исполнится, заявил Аксенов
Аксенов заявил, что мечта Александра Захарченко об освобождении Донбасса скоро исполнится