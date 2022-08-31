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Мечта Захарченко об освобождении Донбасса исполнится, заявил Аксенов - РИА Новости, 31.08.2022
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Мечта Захарченко об освобождении Донбасса исполнится, заявил Аксенов
Мечта Захарченко об освобождении Донбасса исполнится, заявил Аксенов - РИА Новости, 31.08.2022
Мечта Захарченко об освобождении Донбасса исполнится, заявил Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину гибели в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко выразил уверенность, что мечта руководителя республики об... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T08:54
2022-08-31T08:54
в мире
донецкая народная республика
донбасс
россия
александр захарченко
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину гибели в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко выразил уверенность, что мечта руководителя республики об освобождении Донбасса от украинской оккупации исполнится.Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб в результате теракта 31 августа 2018 года."Захарченко – настоящий народный герой. Он был мужественным и отважным человеком, патриотом Донбасса и России, лидером, который вел за собой людей. Знал его лично. Александр Владимирович приезжал в Крым, всегда интересовался развитием нашей республики, нашим опытом интеграции в Россию. Он никогда не сомневался ни в полном освобождении Донбасса от украинской оккупации, ни в воссоединении народных республик с исторической Родиной. Скоро его мечта исполнится. А тем, кто смеялся над его словами о том, что придет время, и ополченцы возьмут Киев, сегодня не до смеха", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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донецкая народная республика
донбасс
россия
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, россия, александр захарченко, республика крым, сергей аксенов (политик)
В мире, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Россия, Александр Захарченко, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
08:54 31.08.2022
 
Мечта Захарченко об освобождении Донбасса исполнится, заявил Аксенов

Аксенов заявил, что мечта Александра Захарченко об освобождении Донбасса скоро исполнится

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПортрет Александра Захарченко в Донецке
Портрет Александра Захарченко в Донецке - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Портрет Александра Захарченко в Донецке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину гибели в результате теракта главы ДНР Александра Захарченко выразил уверенность, что мечта руководителя республики об освобождении Донбасса от украинской оккупации исполнится.
Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко погиб в результате теракта 31 августа 2018 года.
"Захарченко – настоящий народный герой. Он был мужественным и отважным человеком, патриотом Донбасса и России, лидером, который вел за собой людей. Знал его лично. Александр Владимирович приезжал в Крым, всегда интересовался развитием нашей республики, нашим опытом интеграции в Россию. Он никогда не сомневался ни в полном освобождении Донбасса от украинской оккупации, ни в воссоединении народных республик с исторической Родиной. Скоро его мечта исполнится. А тем, кто смеялся над его словами о том, что придет время, и ополченцы возьмут Киев, сегодня не до смеха", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Омск - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 12:17
Омские улицы назвали именами бывшего главы ДНР Захарченко и комбата Жоги
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассРоссияАлександр ЗахарченкоРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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