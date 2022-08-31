https://ria.ru/20220831/zabastovka-1813473597.html

В Нидерландах началась новая забастовка железнодорожников

В Нидерландах началась новая забастовка железнодорожников - РИА Новости, 31.08.2022

В Нидерландах началась новая забастовка железнодорожников

Сотрудники Национальной железнодорожной компании Нидерландов (NS) проводят в среду последнюю из пяти объявленных забастовок с требованием повысить зарплату, она РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:25

2022-08-31T16:25

2022-08-31T16:25

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фрисландия

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ПАРИЖ, 31 авг - РИА Новости. Сотрудники Национальной железнодорожной компании Нидерландов (NS) проводят в среду последнюю из пяти объявленных забастовок с требованием повысить зарплату, она затронет движение поездов на юге и востоке страны, говорится в заявлении компании."Профсоюзы FNV Spoor, VVMC и CNV объявили, что сегодня прекращают работу на большей части юга и востока Нидерландов. В результате поезда NS в этих районах не будут курсировать весь день", - проинформировала компания.Первая из пяти забастовок, объявленных Национальным центральным профсоюзом (FNV), Независимым голландским профсоюзом железнодорожной отрасли (VVMC) и Христианским национальным профсоюзом (CNV), началась в Нидерландах 24 августа. Она затронула в большей степени железнодорожное сообщение на севере - в провинциях Дренте, Гронинген и Фрисландия. Вторая забастовка прошла 26 августа на западе Нидерландов – в крупной провинции Южная Голландия, она повлияла на работу поездов почти по всей стране. Третью забастовку железнодорожники провели на северо-западе страны 29 августа, движение поездов в крупнейший аэропорт Нидерландов Схипхол было ограничено. Четвертая забастовка, которая состоялась 30 августа, затронула центральную часть страны.Голландские профсоюзы требуют повышения заработной платы на 100 евро в месяц для всех сотрудников Национальной железнодорожной компании Нидерландов, а также выплаты разовой премии в размере 600 евро.

https://ria.ru/20220830/sanktsii-1813286578.html

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