https://ria.ru/20220831/yuzhnayakoreya-1813372491.html
Южная Корея упрощает правила въезда для туристов
Южная Корея упрощает правила въезда для туристов - РИА Новости, 31.08.2022
Южная Корея упрощает правила въезда для туристов
Власти Южной Кореи упрощают правила въезда в страну для туристов с 3 сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T11:49
2022-08-31T11:49
2022-08-31T11:49
туризм
новости - туризм
пцр-тест
южная корея
туризм
туристы
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти Южной Кореи упрощают правила въезда в страну для туристов с 3 сентября, сообщает АТОР."Всем путешественникам, будь то наши граждане или иностранцы, прибывающим в Корею на борту самолета или корабля, не нужно будет сдавать отрицательный ПЦР-тест перед въездом", – заявил второй вице-министр здравоохранения Ли Киил.Другие требования пока сохраняются. В течение 24 часов после прибытия в страну туристам необходимо пройти ПЦР-тестирование. Также потребуется электронное разрешение на поездку (K-ETA).По мнению экспертов, послабления позитивно отразятся на спросе, который сейчас активно восстанавливается. Наибольшей популярностью пользуются путевки на тапхун — так называют сезон любования осенними листьями, он длится с конца сентября до середины ноября. Такие предложения есть у туроператоров "ВЕДИ ГРУПП", "Квинта-тур", "ВАНД", Ask me about Asia, China Travel.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, пцр-тест, южная корея, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, ПЦР-тест, Южная Корея, Туризм, туристы
Южная Корея упрощает правила въезда для туристов
Южная Корея отменяет ПЦР-тесты перед въездом для иностранных туристов с 3 сентября
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости.
Власти Южной Кореи упрощают правила въезда в страну для туристов с 3 сентября, сообщает
АТОР.
"Всем путешественникам, будь то наши граждане или иностранцы, прибывающим в Корею на борту самолета или корабля, не нужно будет сдавать отрицательный ПЦР-тест перед въездом", – заявил второй вице-министр здравоохранения Ли Киил.
Другие требования пока сохраняются. В течение 24 часов после прибытия в страну туристам необходимо пройти ПЦР-тестирование. Также потребуется электронное разрешение на поездку (K-ETA).
По мнению экспертов, послабления позитивно отразятся на спросе, который сейчас активно восстанавливается. Наибольшей популярностью пользуются путевки на тапхун — так называют сезон любования осенними листьями, он длится с конца сентября до середины ноября. Такие предложения есть у туроператоров "ВЕДИ ГРУПП", "Квинта-тур", "ВАНД", Ask me about Asia, China Travel.