Южная Корея упрощает правила въезда для туристов

Южная Корея упрощает правила въезда для туристов - РИА Новости, 31.08.2022

Южная Корея упрощает правила въезда для туристов

Власти Южной Кореи упрощают правила въезда в страну для туристов с 3 сентября, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31

2022-08-31T11:49

2022-08-31T11:49

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Власти Южной Кореи упрощают правила въезда в страну для туристов с 3 сентября, сообщает АТОР."Всем путешественникам, будь то наши граждане или иностранцы, прибывающим в Корею на борту самолета или корабля, не нужно будет сдавать отрицательный ПЦР-тест перед въездом", – заявил второй вице-министр здравоохранения Ли Киил.Другие требования пока сохраняются. В течение 24 часов после прибытия в страну туристам необходимо пройти ПЦР-тестирование. Также потребуется электронное разрешение на поездку (K-ETA).По мнению экспертов, послабления позитивно отразятся на спросе, который сейчас активно восстанавливается. Наибольшей популярностью пользуются путевки на тапхун — так называют сезон любования осенними листьями, он длится с конца сентября до середины ноября. Такие предложения есть у туроператоров "ВЕДИ ГРУПП", "Квинта-тур", "ВАНД", Ask me about Asia, China Travel.

