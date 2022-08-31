https://ria.ru/20220831/vzryv-1813333742.html

У штаба волонтеров в Бердянске прогремел взрыв

У штаба волонтеров в Бердянске прогремел взрыв - РИА Новости, 31.08.2022

У штаба волонтеров в Бердянске прогремел взрыв

Подрыв взрывного устройства у штаба "Мы вместе с Россией" произошел вечером во вторник в Бердянске, пострадавших нет, сообщил представитель администрации... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T09:55

2022-08-31T09:55

2022-08-31T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Подрыв взрывного устройства у штаба "Мы вместе с Россией" произошел вечером во вторник в Бердянске, пострадавших нет, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов."Поздно вечером 30 августа у здания одного из штабов "Мы вместе с Россией" в Бердянске произошел взрыв. К счастью, жертв и пострадавших как среди волонтеров штаба, так и мирного населения нет", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.Рогов отметил, что произошедшее - очередной террористический акт со стороны поборников киевского режима. Он напомнил, что ранее украинские террористы пытались взорвать штаб "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, а затем в Приазовском.По данным волонтеров, было взорвано взрывное устройство, заложенное к кондиционере у штаба.

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запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, происшествия