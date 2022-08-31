09:55 31.08.2022 (обновлено: 10:11 31.08.2022)
У штаба волонтеров в Бердянске прогремел взрыв
Рогов заявил, что в Бердянске у штаба волонтеров прогремел взрыв, пострадавших нет
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖители Бердянска стоят в очереди у входа в пункт приема документов на гражданство Российской Федерации
Жители Бердянска стоят в очереди у входа в пункт приема документов на гражданство Российской Федерации. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Подрыв взрывного устройства у штаба "Мы вместе с Россией" произошел вечером во вторник в Бердянске, пострадавших нет, сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Поздно вечером 30 августа у здания одного из штабов "Мы вместе с Россией" в Бердянске произошел взрыв. К счастью, жертв и пострадавших как среди волонтеров штаба, так и мирного населения нет", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.
Рогов отметил, что произошедшее - очередной террористический акт со стороны поборников киевского режима. Он напомнил, что ранее украинские террористы пытались взорвать штаб "Мы вместе с Россией" в Мелитополе, а затем в Приазовском.
По данным волонтеров, было взорвано взрывное устройство, заложенное к кондиционере у штаба.
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