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Песков выразил сожаление, что не слушал многих советов взрослых - РИА Новости, 31.08.2022
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Песков выразил сожаление, что не слушал многих советов взрослых
Песков выразил сожаление, что не слушал многих советов взрослых - РИА Новости, 31.08.2022
Песков выразил сожаление, что не слушал многих советов взрослых
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не всегда слушал советы взрослых, но иногда жалеет, что так делал. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T12:55
2022-08-31T12:55
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не всегда слушал советы взрослых, но иногда жалеет, что так делал."Мне хотелось бы надеяться на то, что я в какой-то степени ещё молодой человек - первое. Второе, с возрастом ты понимаешь, что чаще всего, когда ты не прислушивался к советам взрослых, делаешь ошибки, вот я, по крайне мере. Да мы их (ошибки) делали, потому что человек устроен так, чтобы понять суть этих ошибок", - ответил Песков на вопрос журналистов, прислушивался ли он к советам взрослых в молодости."Когда-то слушал, когда-то нет, как и все. Нет людей, которые слушают все советы. Другое дело, что я вот, например, жалею, что многих советов я не слушал", - добавил он.
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общество, дмитрий песков
Общество, Дмитрий Песков
12:55 31.08.2022
 
Песков выразил сожаление, что не слушал многих советов взрослых

Песков рассказал, что не всегда слушал советы взрослых и иногда жалеет об этом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что не всегда слушал советы взрослых, но иногда жалеет, что так делал.
"Мне хотелось бы надеяться на то, что я в какой-то степени ещё молодой человек - первое. Второе, с возрастом ты понимаешь, что чаще всего, когда ты не прислушивался к советам взрослых, делаешь ошибки, вот я, по крайне мере. Да мы их (ошибки) делали, потому что человек устроен так, чтобы понять суть этих ошибок", - ответил Песков на вопрос журналистов, прислушивался ли он к советам взрослых в молодости.
"Когда-то слушал, когда-то нет, как и все. Нет людей, которые слушают все советы. Другое дело, что я вот, например, жалею, что многих советов я не слушал", - добавил он.
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