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"Улицу Дальнего Востока" откроют для жителей Владивостока 9-11 сентября

"Улицу Дальнего Востока" откроют для жителей Владивостока 9-11 сентября - РИА Новости, 31.08.2022

"Улицу Дальнего Востока" откроют для жителей Владивостока 9-11 сентября

С 5 по 11 сентября на Университетской набережной будет вновь открыта выставка "Улица Дальнего Востока" с участием субъектов Дальневосточного федерального округа РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T10:43

2022-08-31T10:43

2022-08-31T10:43

пресс-релизы

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МОСКВА, 31 авг – Фонд "Росконгресс". С 5 по 11 сентября на Университетской набережной будет вновь открыта выставка "Улица Дальнего Востока" с участием субъектов Дальневосточного федерального округа и федеральных органов исполнительной власти.Торжественное открытие выставки состоится 5 сентября. В дни проведения VII Восточного экономического форума и II Международного форума по сохранению тигра "Улица" будет работать для участников мероприятия. C 9 по 11 сентября павильоны 11 дальневосточных регионов откроются для всех жителей и гостей Приморья. Посещение будет осуществляться по следующим сеансам: с 10:00 до 13:00, с 13:00 до 16:00, с 16:00 до 19:00.Впервые на выставке будут представлены два новых павильона: павильон Корпорации "Туризм.РФ" и мультимедийный павильон "Дом тигра", который будет посвящен II Международному форуму по сохранению тигра.Также гости выставки смогут увидеть экспонаты холдинга АО "Вертолеты России" – вертолет Ка-62 от арсеньевского авиационного завода "Прогресс" и Ми-8 в рамках экспозиции Республики Бурятия.Второй год подряд на выставке будет работать масштабный павильон Минспорта России – здесь покажут проекты по развитию физической культуры и спорта в России. Планируется организация соревнований в формате "Игры ГТО".Желающим посетить выставку требуется зарегистрироваться по ссылке. Бесплатный билет необходимо распечатать или сохранить на мобильном устройстве и предъявить на КПП при входе. Количество билетов ограниченно.Все оперативные новости о подготовке ВЭФ-2022 – в официальных соцсетях Форума. Telegram: t.me/roscongress, ВК: Восточный экономический форум (vk.com)Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 173 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 78 странах мира, со 179 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы