https://ria.ru/20220831/vyplata-1813561375.html
Глава ДНР распорядился предоставить единовременную выплату на учеников школ
Глава ДНР распорядился предоставить единовременную выплату на учеников школ - РИА Новости, 31.08.2022
Глава ДНР распорядился предоставить единовременную выплату на учеников школ
Глава ДНР Денис Пушилин распорядился предоставить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T19:57
2022-08-31T19:57
2022-08-31T19:57
донецкая народная республика
денис пушилин
образование - общество
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ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин распорядился предоставить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях."Постановляю: предоставить в 2022 году единовременную выплату в размере 10 000 (десять тысяч) российских рублей на детей в возрасте от шести до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 года)", - говорится в указе главы государства.К указу прилагаются порядок назначения и осуществления единовременной выплаты, который глава ДНР постановил утвердить, и образец соответствующего заявления.Пушилин также распорядился обеспечить правительству ДНР финансирование расходов на осуществление единовременной выплаты. Оплату услуг по ее осуществлению будет производиться министерством труда и социальной политики ДНР.Указ вступает в силу со дня официального опубликования.
https://ria.ru/20220831/shkoly-1813528661.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, образование - общество
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Образование - Общество
Глава ДНР распорядился предоставить единовременную выплату на учеников школ
Пушилин подписал указ о единовременной выплате 10 000 рублей на детей школьного возраста