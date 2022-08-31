https://ria.ru/20220831/vyplata-1813561375.html

Глава ДНР распорядился предоставить единовременную выплату на учеников школ

Глава ДНР распорядился предоставить единовременную выплату на учеников школ - РИА Новости, 31.08.2022

Глава ДНР распорядился предоставить единовременную выплату на учеников школ

Глава ДНР Денис Пушилин распорядился предоставить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:57

2022-08-31T19:57

2022-08-31T19:57

донецкая народная республика

денис пушилин

образование - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805390305_121:341:3153:2047_1920x0_80_0_0_74f60dbed1a29d3a9131f4ac37e248ea.jpg

ДОНЕЦК, 31 авг - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин распорядился предоставить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях."Постановляю: предоставить в 2022 году единовременную выплату в размере 10 000 (десять тысяч) российских рублей на детей в возрасте от шести до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 года)", - говорится в указе главы государства.К указу прилагаются порядок назначения и осуществления единовременной выплаты, который глава ДНР постановил утвердить, и образец соответствующего заявления.Пушилин также распорядился обеспечить правительству ДНР финансирование расходов на осуществление единовременной выплаты. Оплату услуг по ее осуществлению будет производиться министерством труда и социальной политики ДНР.Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20220831/shkoly-1813528661.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, денис пушилин, образование - общество