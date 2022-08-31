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Эстония хочет ограничить въезд россиян, имеющих визы других стран ЕС

Эстония хочет ограничить въезд россиян, имеющих визы других стран ЕС - РИА Новости, 31.08.2022

Эстония хочет ограничить въезд россиян, имеющих визы других стран ЕС

Эстония рассматривает возможность запрета на выдачу виз гражданам РФ на национальном уровне, а также ограничения пересечения границы россиянами, имеющих визы... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T19:00

2022-08-31T19:00

2022-08-31T19:00

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ХЕЛЬСИНКИ, 31 авг - РИА Новости. Эстония рассматривает возможность запрета на выдачу виз гражданам РФ на национальном уровне, а также ограничения пересечения границы россиянами, имеющих визы других стран ЕС, сообщил в среду глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.По словам Рейнсалу, который принял участие в неформальной встрече глав МИД стран ЕС в Праге, страны ЕС должны резко ограничить количество выдаваемых виз, особенно туристических, чтобы уменьшить приток российских граждан в Евросоюз и шенгенскую зону."Пока такие меры не будут приняты на уровне ЕС, страны Балтии и Польша, как государства, граничащие с Россией, рассматривают возможность введения временного запрета на выдачу виз гражданам РФ на национальном уровне или ограничения пересечения границы гражданами России с визами других стран ЕС", - цитирует Рейнсалу пресс-служба.Он также отметил, что в ограничительных мерах должны быть сделаны исключения для противников российских властей.

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россия, прага, балтия, евросоюз, санкции в отношении россии, туризм, новости - туризм