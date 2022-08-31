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В Госдуме прокомментировали заявления Борреля по визам для россиян - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
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В Госдуме прокомментировали заявления Борреля по визам для россиян
В Госдуме прокомментировали заявления Борреля по визам для россиян - РИА Новости, 31.08.2022
В Госдуме прокомментировали заявления Борреля по визам для россиян
Замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа (СР – ЗП) назвал ожидаемыми заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о приостановке... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:59
2022-08-31T17:59
туризм
в мире
жозеп боррель
новости - туризм
туризм
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа (СР – ЗП) назвал ожидаемыми заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о приостановке облегченного визового режима с Россией и предоставлении определенным гражданам льгот на этом фоне.Ранее в среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС."Это было ожидаемо, все абсолютно понятно. Некоторые страны, где количество туристов крайне незначительно, и это ярые русофобские страны, они хотели как-то себя проявить… Это усугубит и без того тяжелую экономическую ситуацию в этих странах", - сказал Чепа РИА Новости.
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в мире, жозеп боррель, новости - туризм, туризм
Туризм, В мире, Жозеп Боррель, Новости - Туризм, Туризм
17:59 31.08.2022
 
В Госдуме прокомментировали заявления Борреля по визам для россиян

Депутат Алексей Чепа назвал ожидаемыми заявления Борреля по ситуации с визами для россиян

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа (СР – ЗП) назвал ожидаемыми заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о приостановке облегченного визового режима с Россией и предоставлении определенным гражданам льгот на этом фоне.
Ранее в среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.
"Это было ожидаемо, все абсолютно понятно. Некоторые страны, где количество туристов крайне незначительно, и это ярые русофобские страны, они хотели как-то себя проявить… Это усугубит и без того тяжелую экономическую ситуацию в этих странах", - сказал Чепа РИА Новости.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 17:15
ЕС не признает российские паспорта с территорий Украины, заявил Боррель
 
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