https://ria.ru/20220831/vizy-1813524687.html

В Госдуме прокомментировали заявления Борреля по визам для россиян

В Госдуме прокомментировали заявления Борреля по визам для россиян - РИА Новости, 31.08.2022

В Госдуме прокомментировали заявления Борреля по визам для россиян

Замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа (СР – ЗП) назвал ожидаемыми заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о приостановке... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:59

2022-08-31T17:59

2022-08-31T17:59

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туризм

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Замглавы думского комитета по международным делам Алексей Чепа (СР – ЗП) назвал ожидаемыми заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о приостановке облегченного визового режима с Россией и предоставлении определенным гражданам льгот на этом фоне.Ранее в среду глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС."Это было ожидаемо, все абсолютно понятно. Некоторые страны, где количество туристов крайне незначительно, и это ярые русофобские страны, они хотели как-то себя проявить… Это усугубит и без того тяжелую экономическую ситуацию в этих странах", - сказал Чепа РИА Новости.

https://ria.ru/20220831/rossiya-1813498817.html

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