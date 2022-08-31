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Еврокомиссия подготовит рекомендации по уже выданным россиянам визам в ЕС
Еврокомиссия подготовит рекомендации по уже выданным россиянам визам в ЕС - РИА Новости, 31.08.2022
Еврокомиссия подготовит рекомендации по уже выданным россиянам визам в ЕС
Главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, что странам ЕС делать с уже выданными россиянам долгосрочными визами, заявил глава дипломатии ЕС... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:37
2022-08-31T16:37
2022-08-31T17:20
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жозеп боррель
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еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, что странам ЕС делать с уже выданными россиянам долгосрочными визами, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров в Праге, в ходе которой согласована полная остановка Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС."В ходе дебатов выражались опасения не только по выдаче новых виз, но и по миллионам существующих виз. Был достигнут консенсус о том, что это тоже должно обсуждаться. Эта ситуация также нуждается в общем подходе. Поэтому мы договорились поручить Еврокомиссии рассмотреть эту комплексную ситуацию и подготовить рекомендации", - сказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, жозеп боррель, новости - туризм, еврокомиссия
В мире, Евросоюз, Жозеп Боррель, Туризм, Новости - Туризм, Еврокомиссия
16:37 31.08.2022 (обновлено: 17:20 31.08.2022)
Еврокомиссия подготовит рекомендации по уже выданным россиянам визам в ЕС
Боррель: Еврокомиссии поручили подготовить рекомендации об уже выданных россиянам визах