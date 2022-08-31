https://ria.ru/20220831/vizy-1813478962.html

Еврокомиссия подготовит рекомендации по уже выданным россиянам визам в ЕС

Еврокомиссия подготовит рекомендации по уже выданным россиянам визам в ЕС - РИА Новости, 31.08.2022

Еврокомиссия подготовит рекомендации по уже выданным россиянам визам в ЕС

Главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, что странам ЕС делать с уже выданными россиянам долгосрочными визами, заявил глава дипломатии ЕС... РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T16:37

2022-08-31T16:37

2022-08-31T17:20

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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, что странам ЕС делать с уже выданными россиянам долгосрочными визами, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров в Праге, в ходе которой согласована полная остановка Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС."В ходе дебатов выражались опасения не только по выдаче новых виз, но и по миллионам существующих виз. Был достигнут консенсус о том, что это тоже должно обсуждаться. Эта ситуация также нуждается в общем подходе. Поэтому мы договорились поручить Еврокомиссии рассмотреть эту комплексную ситуацию и подготовить рекомендации", - сказал он.

https://ria.ru/20220831/rossiya-1813498817.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евросоюз, жозеп боррель, новости - туризм, еврокомиссия