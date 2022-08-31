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Еврокомиссия подготовит рекомендации по уже выданным россиянам визам в ЕС - РИА Новости, 31.08.2022
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Туризм
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Еврокомиссия подготовит рекомендации по уже выданным россиянам визам в ЕС
Еврокомиссия подготовит рекомендации по уже выданным россиянам визам в ЕС - РИА Новости, 31.08.2022
Еврокомиссия подготовит рекомендации по уже выданным россиянам визам в ЕС
Главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, что странам ЕС делать с уже выданными россиянам долгосрочными визами, заявил глава дипломатии ЕС... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T16:37
2022-08-31T17:20
в мире
евросоюз
жозеп боррель
туризм
новости - туризм
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, что странам ЕС делать с уже выданными россиянам долгосрочными визами, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров в Праге, в ходе которой согласована полная остановка Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС."В ходе дебатов выражались опасения не только по выдаче новых виз, но и по миллионам существующих виз. Был достигнут консенсус о том, что это тоже должно обсуждаться. Эта ситуация также нуждается в общем подходе. Поэтому мы договорились поручить Еврокомиссии рассмотреть эту комплексную ситуацию и подготовить рекомендации", - сказал он.
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в мире, евросоюз, жозеп боррель, новости - туризм, еврокомиссия
В мире, Евросоюз, Жозеп Боррель, Туризм, Новости - Туризм, Еврокомиссия
16:37 31.08.2022 (обновлено: 17:20 31.08.2022)
 
Еврокомиссия подготовит рекомендации по уже выданным россиянам визам в ЕС

Боррель: Еврокомиссии поручили подготовить рекомендации об уже выданных россиянам визах

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПечать "Освобождение от биометрии" на заявление на получение шенгенской визы
Печать Освобождение от биометрии на заявление на получение шенгенской визы - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Печать "Освобождение от биометрии" на заявление на получение шенгенской визы. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 31 авг – РИА Новости. Главы МИД ЕС поручили Еврокомиссии подготовить рекомендации, что странам ЕС делать с уже выданными россиянам долгосрочными визами, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров в Праге, в ходе которой согласована полная остановка Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС.
"В ходе дебатов выражались опасения не только по выдаче новых виз, но и по миллионам существующих виз. Был достигнут консенсус о том, что это тоже должно обсуждаться. Эта ситуация также нуждается в общем подходе. Поэтому мы договорились поручить Еврокомиссии рассмотреть эту комплексную ситуацию и подготовить рекомендации", - сказал он.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
Вчера, 17:15
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