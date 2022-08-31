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МИД Германии опасается риска настроить россиян против ЕС в вопросе виз - РИА Новости, 31.08.2022
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МИД Германии опасается риска настроить россиян против ЕС в вопросе виз
МИД Германии опасается риска настроить россиян против ЕС в вопросе виз - РИА Новости, 31.08.2022
МИД Германии опасается риска настроить россиян против ЕС в вопросе виз
Нужно изучить последствия, к которым могут привести изменения визового режима для россиян, чтобы не настроить их против Евросоюза, заявила журналистам министр... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T14:26
2022-08-31T15:12
визы
в мире
россия
евросоюз
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анналена бербок
туризм
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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Нужно изучить последствия, к которым могут привести изменения визового режима для россиян, чтобы не настроить их против Евросоюза, заявила журналистам министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.Главы МИД стран-членов Евросоюза попытаются в среду в Праге преодолеть разногласия по вопросу ограничения выдачи шенгенских виз гражданам России, на котором настаивают некоторые государства ЕС, в первую очередь, страны Балтии."Как раз стоит цель избежать этого", - сказала Бербок в Праге, отвечая на вопрос, не приведут ли изменения визового режима с Россией к тому, что россияне настроится против ЕС, а не против руководства собственной страны.По мнению министра, надо изучить, к чему приведёт отказ от облегчённого визового режима и подойти к вопросу дифференцировано – повлиять на тех, кто поддерживает власти, и оказать поддержку тем, кто выступает против спецоперации."То есть дать возможность приехать к нам, если им нужна защита", - пояснила Бербок.Ранее глава МИД ФРГ предложила Евросоюзу приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией, а также прекратить выдачу многолетних виз россиянам.В Кремле заявили, что активно отслеживают ситуацию и в случае недружественных действий в отношении граждан России будет "контрреакция". В частности, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если страны ЕС примут ограничения по выдаче виз, жители европейских стран тоже будут сталкиваться с неудобствами во время поездок в Россию.
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визы, в мире, россия, евросоюз, мид германии, германия, анналена бербок, туризм, новости - туризм
Визы, В мире, Россия, Евросоюз, МИД Германии, Германия, Анналена Бербок, Туризм, Новости - Туризм, Туризм
14:26 31.08.2022 (обновлено: 15:12 31.08.2022)
 
МИД Германии опасается риска настроить россиян против ЕС в вопросе виз

Глава МИД Германии Бербок опасается риска настроить россиян против Евросоюза в вопросе виз

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 31 авг - РИА Новости. Нужно изучить последствия, к которым могут привести изменения визового режима для россиян, чтобы не настроить их против Евросоюза, заявила журналистам министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Главы МИД стран-членов Евросоюза попытаются в среду в Праге преодолеть разногласия по вопросу ограничения выдачи шенгенских виз гражданам России, на котором настаивают некоторые государства ЕС, в первую очередь, страны Балтии.
"Как раз стоит цель избежать этого", - сказала Бербок в Праге, отвечая на вопрос, не приведут ли изменения визового режима с Россией к тому, что россияне настроится против ЕС, а не против руководства собственной страны.
"То, что на первый взгляд кажется удачным, при лучшем изучении может оказаться, что такие меры сложно ввести, либо что они имеют нежелательные последствия", - отметила она.
По мнению министра, надо изучить, к чему приведёт отказ от облегчённого визового режима и подойти к вопросу дифференцировано – повлиять на тех, кто поддерживает власти, и оказать поддержку тем, кто выступает против спецоперации.
"То есть дать возможность приехать к нам, если им нужна защита", - пояснила Бербок.
Ранее глава МИД ФРГ предложила Евросоюзу приостановить действие соглашения об облегчении визового режима с Россией, а также прекратить выдачу многолетних виз россиянам.
В Кремле заявили, что активно отслеживают ситуацию и в случае недружественных действий в отношении граждан России будет "контрреакция". В частности, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, если страны ЕС примут ограничения по выдаче виз, жители европейских стран тоже будут сталкиваться с неудобствами во время поездок в Россию.
Какие страны ЕС не выдают визы россиянамКакие страны ЕС не выдают визы россиянам
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