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Минздрав России одобрил исследования назальной вакцины от коронавируса - РИА Новости, 31.08.2022
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Минздрав России одобрил исследования назальной вакцины от коронавируса
Минздрав России одобрил исследования назальной вакцины от коронавируса - РИА Новости, 31.08.2022
Минздрав России одобрил исследования назальной вакцины от коронавируса
Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования назальной вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T13:34
2022-08-31T13:34
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования назальной вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, следует из реестра разрешённых клинических исследований."Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование I/II фазы с ранжированием доз для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата – вакцина для профилактики COVID-19 на основе VLP (содержащей частицы, подобные SARS-CoV-2) при интраназальном введении на добровольцах в возрасте 18-55 лет",- говорится в документе.В исследовании примут участие 600 человек, завершится оно 30 декабря 2022 года, уточняется в реестре.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования по внутримышечному введению вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы. Вакцина будет двухкомпонентной и даст защиту от нескольких вариантов вируса.
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общество, здоровье - общество, россия, вакцинация россиян от covid-19, вакцины
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Вакцинация россиян от COVID-19, Вакцины
13:34 31.08.2022
 
Минздрав России одобрил исследования назальной вакцины от коронавируса

Минздрав России одобрил клинические исследования новой назальной вакцины от коронавируса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВакцина от коронавирусной инфекции
Вакцина от коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вакцина от коронавирусной инфекции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования назальной вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, следует из реестра разрешённых клинических исследований.
"Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование I/II фазы с ранжированием доз для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата – вакцина для профилактики COVID-19 на основе VLP (содержащей частицы, подобные SARS-CoV-2) при интраназальном введении на добровольцах в возрасте 18-55 лет",- говорится в документе.
В исследовании примут участие 600 человек, завершится оно 30 декабря 2022 года, уточняется в реестре.
Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования по внутримышечному введению вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы. Вакцина будет двухкомпонентной и даст защиту от нескольких вариантов вируса.
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