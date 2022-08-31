https://ria.ru/20220831/vaktsina-1813409324.html

Минздрав России одобрил исследования назальной вакцины от коронавируса

Минздрав России одобрил исследования назальной вакцины от коронавируса - РИА Новости, 31.08.2022

Минздрав России одобрил исследования назальной вакцины от коронавируса

Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования назальной вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T13:34

2022-08-31T13:34

2022-08-31T13:34

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования назальной вакцины против коронавируса на основе вирусоподобных частиц, следует из реестра разрешённых клинических исследований."Двойное слепое плацебо-контролируемое рандомизированное исследование I/II фазы с ранжированием доз для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата – вакцина для профилактики COVID-19 на основе VLP (содержащей частицы, подобные SARS-CoV-2) при интраназальном введении на добровольцах в возрасте 18-55 лет",- говорится в документе.В исследовании примут участие 600 человек, завершится оно 30 декабря 2022 года, уточняется в реестре.Ранее Минздрав России разрешил центру Гамалеи клинические исследования по внутримышечному введению вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы. Вакцина будет двухкомпонентной и даст защиту от нескольких вариантов вируса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220828/alkogol-1812367296.html

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