Рейтинг@Mail.ru
Миронов предложил проводить в школах уроки с ветеранами боевых действий - РИА Новости, 31.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220831/uroki-1813494195.html
Миронов предложил проводить в школах уроки с ветеранами боевых действий
Миронов предложил проводить в школах уроки с ветеранами боевых действий - РИА Новости, 31.08.2022
Миронов предложил проводить в школах уроки с ветеранами боевых действий
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил проводить во всех российских школах уроки патриотизма с приглашенными участниками боевых РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T17:09
2022-08-31T17:09
общество
образование - общество
россия
сергей миронов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил проводить во всех российских школах уроки патриотизма с приглашенными участниками боевых действий, включая ветеранов специальной военной операции."Мы предлагаем регулярно проводить во всех российских школах уроки мужества, уроки патриотизма, куда приглашали бы участников боевых действий, включая ветеранов спецоперации... Живой пример перед глазами – лучший способ воспитать патриотизм", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Миронов добавил, что подобные уроки можно проводить несколько раз в год по памятным датам, например, 1 сентября, в День народного единства, в День защитника Отечества и к Дню Победы.
https://ria.ru/20220802/sukhovetskiy-1806697190.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, образование - общество, россия, сергей миронов
Общество, Образование - Общество, Россия, Сергей Миронов
17:09 31.08.2022
 
Миронов предложил проводить в школах уроки с ветеранами боевых действий

Миронов предложил проводить в школах уроки патриотизма с ветеранами боевых действий

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в фотобанк
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил проводить во всех российских школах уроки патриотизма с приглашенными участниками боевых действий, включая ветеранов специальной военной операции.
"Мы предлагаем регулярно проводить во всех российских школах уроки мужества, уроки патриотизма, куда приглашали бы участников боевых действий, включая ветеранов спецоперации... Живой пример перед глазами – лучший способ воспитать патриотизм", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Миронов добавил, что подобные уроки можно проводить несколько раз в год по памятным датам, например, 1 сентября, в День народного единства, в День защитника Отечества и к Дню Победы.
Граффити с изображением генерала-майора Андрея Суховецкого, погибшего в ходе спецоперации на Украине, в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 15:30
Имя генерал-майора Суховецкого присвоено колледжу в Новороссийске
 
ОбществоОбразование - ОбществоРоссияСергей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала