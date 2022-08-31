https://ria.ru/20220831/uroki-1813494195.html

Миронов предложил проводить в школах уроки с ветеранами боевых действий

Миронов предложил проводить в школах уроки с ветеранами боевых действий - РИА Новости, 31.08.2022

Миронов предложил проводить в школах уроки с ветеранами боевых действий

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил проводить во всех российских школах уроки патриотизма с приглашенными участниками боевых РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T17:09

2022-08-31T17:09

2022-08-31T17:09

общество

образование - общество

россия

сергей миронов

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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил проводить во всех российских школах уроки патриотизма с приглашенными участниками боевых действий, включая ветеранов специальной военной операции."Мы предлагаем регулярно проводить во всех российских школах уроки мужества, уроки патриотизма, куда приглашали бы участников боевых действий, включая ветеранов спецоперации... Живой пример перед глазами – лучший способ воспитать патриотизм", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Миронов добавил, что подобные уроки можно проводить несколько раз в год по памятным датам, например, 1 сентября, в День народного единства, в День защитника Отечества и к Дню Победы.

https://ria.ru/20220802/sukhovetskiy-1806697190.html

россия

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Кирилл Волков

общество, образование - общество, россия, сергей миронов