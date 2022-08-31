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В Одессе заявили, что памятник Екатерине II не часть культурного наследия - РИА Новости, 31.08.2022
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В Одессе заявили, что памятник Екатерине II не часть культурного наследия
В Одессе заявили, что памятник Екатерине II не часть культурного наследия - РИА Новости, 31.08.2022
В Одессе заявили, что памятник Екатерине II не часть культурного наследия
Одесская областная администрация уведомила городской совет города, что памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T01:06
2022-08-31T01:06
в мире
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Одесская областная администрация уведомила городской совет города, что памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия, и для их демонтажа или переноса никакие разрешения не требуются.В письме, подписанном заместителем главы ОВА Одессы Борисом Волошенковым, которое было опубликовано в одесском подразделении украинского издания "Суспильне" (Общественное), говорится, что РФ использует эти памятники "для продвижения идей о принадлежности территории Одесской области к Российской Федерации".Администрация города рекомендует рассмотреть вопрос о демонтаже памятников. Также она напомнила об необходимости переименовать улицы и убрать одесские памятники Ленину и Горькому.Ранее Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II.В начале августа Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II. Это обращение было опубликовано в ответ на петицию о сносе памятника, а также в ответ на петицию о замене памятника императрице на памятник американскому порноактеру. Зеленский в своем ответе заявил также о необходимости проработать вопрос "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия" в контексте "защиты национальных интересов".
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в мире, геннадий труханов, владимир зеленский, одесса, россия, одесская область
В мире, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский, Одесса, Россия, Одесская область
01:06 31.08.2022
 
В Одессе заявили, что памятник Екатерине II не часть культурного наследия

Власти Одесской области: памятник Екатерине II не является объектом культурного наследия

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкПамятник Екатерине ІІ в Одессе
Памятник Екатерине ІІ в Одессе - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Памятник Екатерине ІІ в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. Одесская областная администрация уведомила городской совет города, что памятники Екатерине II и Александру Суворову не имеют статуса объекта культурного наследия, и для их демонтажа или переноса никакие разрешения не требуются.
В письме, подписанном заместителем главы ОВА Одессы Борисом Волошенковым, которое было опубликовано в одесском подразделении украинского издания "Суспильне" (Общественное), говорится, что РФ использует эти памятники "для продвижения идей о принадлежности территории Одесской области к Российской Федерации".
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Администрация города рекомендует рассмотреть вопрос о демонтаже памятников. Также она напомнила об необходимости переименовать улицы и убрать одесские памятники Ленину и Горькому.
Ранее Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что выступает против сноса памятника российской императрице Екатерине II.
В начале августа Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II. Это обращение было опубликовано в ответ на петицию о сносе памятника, а также в ответ на петицию о замене памятника императрице на памятник американскому порноактеру. Зеленский в своем ответе заявил также о необходимости проработать вопрос "очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия" в контексте "защиты национальных интересов".
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В миреГеннадий ТрухановВладимир ЗеленскийОдессаРоссияОдесская область
 
 
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