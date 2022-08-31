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Премьер Польши продлил режимы террористической и кибернетической угроз
Премьер Польши продлил режимы террористической и кибернетической угроз - РИА Новости, 31.08.2022
Премьер Польши продлил режимы террористической и кибернетической угроз
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продлил до конца ноября режимы террористической и кибернетической угроз на территории страны, сообщает... РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T15:30
2022-08-31T15:30
2022-08-31T15:30
в мире
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 31 авг — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продлил до конца ноября режимы террористической и кибернетической угроз на территории страны, сообщает Правительственный центр безопасности.Данные режимы террористической и кибернетической угроз были введены в Польше после начала российской спецоперации на Украине."Премьер-министр Матеуш Моравецкий продлил действие второй степени угрозы тревоги BRAVO и третьей степени угрозы CRP (CHARLIE–CRP) до конца ноября", — говорится в сообщении.Уровень кибернетической опасности CHARLIE-CRP является третьим из четырех возможных. Он вводится, если происходит событие, подтверждающее вероятность террористической атаки в киберпространстве или получение достоверной информации о планируемом событии.Аварийная степень BRAVO (второй из четырех возможных) вводится в случае повышенной и предсказуемой угрозы возникновения события террористического характера. Это означает, что у спецслужб есть информация о потенциальной угрозе, и в связи с этим государственная администрация обязана проявлять особую бдительность.
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в мире, матеуш моравецкий, польша, украина
В мире, Матеуш Моравецкий, Польша, Украина
Премьер Польши продлил режимы террористической и кибернетической угроз
Моравецкий продлил до ноября режимы террористической и кибернетической угроз в Польше