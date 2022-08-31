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В квартире на северо-востоке Москвы убили пенсионера
В квартире на северо-востоке Москвы убили пенсионера - РИА Новости, 31.08.2022
В квартире на северо-востоке Москвы убили пенсионера
В квартире на северо-востоке Москвы зарезали 85-летнего мужчину, возбуждено уголовное дело, преступника ищут, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ. РИА Новости, 31.08.2022
2022-08-31T22:10
2022-08-31T22:10
2022-08-31T22:10
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МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В квартире на северо-востоке Москвы зарезали 85-летнего мужчину, возбуждено уголовное дело, преступника ищут, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.По данным следствия, тело 85-летнего пенсионера со множественными ножевыми ранениями нашли вечером 31 августа в квартире дома на улице Радужная."По факту убийства пожилого мужчины на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Добавляется, что предполагаемого убийцу сейчас ищут, на месте работают следователи.
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происшествия, жилье, радужный, москва
Происшествия, Жилье, Радужный, Москва
В квартире на северо-востоке Москвы убили пенсионера
СК возбудил дело из-за убийства 85-летнего пенсионера на северо-востоке Москвы