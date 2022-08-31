https://ria.ru/20220831/ubiystvo-1813582570.html

В квартире на северо-востоке Москвы убили пенсионера

В квартире на северо-востоке Москвы убили пенсионера - РИА Новости, 31.08.2022

В квартире на северо-востоке Москвы убили пенсионера

В квартире на северо-востоке Москвы зарезали 85-летнего мужчину, возбуждено уголовное дело, преступника ищут, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ. РИА Новости, 31.08.2022

2022-08-31T22:10

2022-08-31T22:10

2022-08-31T22:10

происшествия

жилье

радужный

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 31 авг - РИА Новости. В квартире на северо-востоке Москвы зарезали 85-летнего мужчину, возбуждено уголовное дело, преступника ищут, сообщила пресс-служба столичного главка СК РФ.По данным следствия, тело 85-летнего пенсионера со множественными ножевыми ранениями нашли вечером 31 августа в квартире дома на улице Радужная."По факту убийства пожилого мужчины на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Добавляется, что предполагаемого убийцу сейчас ищут, на месте работают следователи.

https://ria.ru/20220831/podzhog-1813579285.html

радужный

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, радужный, москва